Belen Rodriguez compie 39 anni, gli auguri social della sorella Cecilia/ “Ti amiamo con tutto ciò che siamo”

Belen Rodriguez, la dedica social di Cecilia per il compleanno

Ieri non è stato un giorno qualunque per Belen Rodriguez, recentemente al centro del gossip e sempre più chiacchierata nel mondo della cronaca rosa. La showgirl e conduttrice ha infatti compiuto 39 anni e, nella giornata di ieri, sono in tanti ad averla celebrata, sui social e non solo. Tra coloro che le vogliono bene non può di certo mancare la sorella Cecilia che, per l’occasione, ha condiviso un dolcissimo post di auguri sul suo profilo Instagram.

“Che tu possa passare un felice compleanno, Belencita, ti amiamo con tutto ciò che siamo. Un giorno vi racconteremo di questo nostro viaggio“, ha scritto la fidanzata di Ignazio Moser, allegando a corredo del messaggio due scatti delle sorelle Rodriguez in tutto il loro splendore. Non è al momento chiaro a quale viaggio Cecilia abbia fatto riferimento nel post ma, come da lei assicurato, potrebbe parlarne in futuro con i fan e raccontare loro di questa esperienza tutta tra sorelle.

Belen Rodriguez al centro del gossip con Elio Lorenzoni

39 anni, una ricca carriera televisiva e il fiato del gossip sempre su di lei. Belen Rodriguez è di certo una delle celebrità più chiacchierate dello showbiz e, nell’ultimo periodo, è tornata al centro dell’attenzione mediatica per il suo presunto nuovo amore, che risponde al nome di Elio Lorenzoni. La showgirl ha ritrovato sorrisi, serenità e momenti complici al fianco dell’imprenditore bresciano, con il quale sta monopolizzando il gossip delle ultime settimane.

La coppia è stata più volte paparazzata in dolca compagnia, dopo l’ufficializzazione del loro amore sui social attraverso alcuni scatti, condivisi dalla showgirl su Instagram. Belen ha così voltato pagina dopo l’addio a Stefano De Martino, che a sua volta sembra aver ritrovato il sorriso al fianco di una ragazza di nome Martina. La coppia, dopo i tira e molla degli ultimi anni, sembrano aver ripreso in mano la propria vita e aver aperto un nuovo capitolo del loro privato.

