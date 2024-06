Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano insieme nel nuovo nido d’amore/ Prove di convivenza e…

Belen Rodriguez, nuova vita accanto al fidanzato Angelo Edoardo Galvano

Belen Rodriguez è pronta a voltare pagina accanto al fidanzato Angelo Edoardo Galvano con cui vive la relazione con molta discrezione e riservatezza non condividendo assolutamente nulla sui social dove, nell’ultimo periodo, pubblica soprattutto contenuti inerenti al suo lavoro. Lontana dalla televisione, in attesa di scoprire se tornerà in onda nella prossima stagione televisiva, Belen si gode la sua nuova relazione dopo la fine della storia con Elio Lorenzoni arrivato nella sua vita dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino. Diversamente da quanto accaduto in passato, Belen sta procedendo a piccoli passi evitando di esporsi sui social anche per proteggere la vita privata del fidanzato che non fa parte del mondo dello spettacolo.

Belen Rodriguez, chi è la sorella di Cecilia Rodriguez/ "Vederla vestita da sposa mi ha fatto piangere"

Angelo Edoardo Galvano, infatti, è un ingegnere che, in punta di piedi, è entrato nella vita di Belen conquistando il suo cuore e la sua fiducia e con il quale la showgirl argentina sembrerebbe pronta ad aprire un nuovo capitolo della sua vita sentimentale come documentano anche le foto pubblicate dal settimanale Chi.

Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvani si sono lasciati?/ La ‘fuga’ al mare senza ‘dolce metà’…

Belen Rodriguez nella nuova casa con il fidanzato Angelo Edoardo Galvano

Dopo aver vissuto l’inizio della relazione lontani dai riflettori, Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano, come scrive il settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 12 giugno 2024, stanno lentamente uscendo allo scoperto. In quel di Milano dove Belen vive da quando ha scelto l’Italia per stabilirsi e lavorare, la coppia è stata pizzicata mentre passeggia mano nella mano in direzione della nuova casa in cui dovrebbe iniziare la convivenza ufficiale.

Belen, finora, continua a vivere nella casa in cui ha vissuto con Stefano De Martino, ma nei prossimi mesi dovrebbe trasferirsi in un nuovo attico, ancora in costruzione, insieme ai suoi bambini e al fidanzato Angelo Edoardo Galvano che continua a mantenere un basso profilo. In attesa della convivenza ufficiale, Belen presenterà ufficialmente il fidanzato al matrimonio della sorella Cecilia con Ignazio Moser?

Antonino Spinalbese: Ainoha Foti è la nuova fidanzata?/ L'ex GF scorda Belen per un'altra Rodriguez

© RIPRODUZIONE RISERVATA