Belen Rodriguez è incinta/ L’annuncio di Stefano De Martino spiega l’assenza dalla tv

È ufficiale: Belen Rodriguez è incinta. La notizia arriva dallo stesso Stefano De Martino, che – secondo il settimanale Dipiù – avrebbe dato il lieto annuncio a parenti e amici più cari. Agli amici di Amici, in particolare, con cui De Martino intrattiene uno stretto rapporto sin dai tempi della sua partecipazione al programma. Di gravidanza si vociferava da mesi, ma l’indiscrezione della rivista toglie ogni dubbio. A chi lo sa è stato chiesto di mantenere il massimo riserbo, perché è ancora presto per gioire. Pare infatti che Belen non abbia superato il terzo mese di gravidanza. Purtroppo, in passato, l’argentina ha già avuto un aborto spontaneo: qualche anno fa, Belen ha perso il figlio che aspettava da Fabrizio Corona. Il primo trimestre è sempre il più delicato, perciò la coppia non vuole che la notizia si sparga troppo in giro.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino genitori per la seconda volta

Per Belen Rodriguez e Stefano De Martino sarebbe il secondo figlio dopo Santiago, che oggi ha 6 anni. Il piccolo (o la piccola) dovrebbe nascere nei primi mesi del 2020. Ciò spiega l’assenza dalla prima puntata di Tu si que vales, il programma che Belen conduce su Canale 5. La soubrette non si è presentata a Roma per via di alcune nausee, giramenti di testa e cali di pressione. Alla luce dei sintomi descritti, è ancora più probabile che il rumor sia fondato. Ad avvalorare la tesi, come se non bastasse, ci sono le parole di Stefano De Martino. Sia lui che lei avevano il desiderio di allargare la famiglia: “Ci stiamo lavorando”, dichiarava De Martino a Nuovo tv, “anche se siamo piuttosto fatalisti: non amiamo fare programmi, preferiamo affidarci al destino”.

