Belen Rodriguez incinta?/ Foto, Stefano De Martino rapito dal “pancino”

CONTINUANO I GOSSIP SULLA “GRAVIDANZA” DI BELEN RODRIGUEZ

Stefano De Martino rapito dal pancino di Belen Rodriguez. E’ questo il servizio che il settimanale Gente dedica alla ritrovata coppia che, da quando è tornata insieme, continua ad essere la protagonista di gossip e rumors vari. Bellissimi ed innamorati come il primo giorno, Belen e Stefano non si nascondono più e, travolti dalla passione e dall’amore che li ha spinti a riprovarci dopo tre anni di separazione, si concedono passeggiate, serate romantiche e giornate in famiglia durante le quali si dedicano completamente al figlio Santiago, felice di poter vivere nuovamente con mamma Belen e papà Santiago. Anche se non ha mai vissuto il trauma della separazione per la bravura della showgirl e del conduttore di restare uniti nonostante la fine del matrimonio, Santiago ha una nuova luce negli occhi da quando può condividere le sue giornate con entrambi i genitori. Presto, però, potrebbe essere costretto a dividere le loro attenzioni con un nuovo arrivato e nuova arrivata.

BELEN RODRIGUEZ INCINTA? IL PANCINO DEI SOSPETTI

Su Instagram, Belen Rodriguez continua a far sognare i fans mostrandosi in perfetta forma e sfoggiando le curve mozzafiato. Tuttavia, il settimanale Gente ha pubblicato alcune foto della showgirl in cui s’intravede un leggero pancino. Negli scatti in questione, Belen e Stefano camminano mano nella mano. A destare maggiormente l’attenzione degli addetti ai lavori, però, non sono le forme di Belen, ma lo sguardo innamorato e sognante di Stefano che non sposta gli occhi dal pancino della moglie. Non è la prima volta che si parla della presunta, seconda gravidanza di Belen. Secondo il settimanale Spy, infatti, la showgirl sarebbe al terzo mese di gravidanza e aspetterebbe una bambina. Per il momento, però, tutto tace. I diretti interessati non alimentano il gossip e preferiscono godersi la ritrovata armonia.

Servizio di #gente #belenrodriguez #stefanodemartino 👀





