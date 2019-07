Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Foto: “Se avessi dovuto disegnarti, ti avrei..”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono pazzi l’uno per l’altra. La separazione non ha affatto cancellato l’amore e la passione che, nel 2012, li avevano spinti a mettersi insieme e a formare subito una famiglia. Da quando sono tornati ad essere marito e moglie, dagli occhi di Belen e Stefano traspare quella felicità che i fans, da tempo, non vedevano più nei loro occhi. Innamorati, attratti l’uno dall’altra e sempre più complici, con Santiago, si sta godendo le vacanze ad Ibiza. Soli, senza il clan di famiglia e amici che era solito accompagnarli fino a qualche anno fa, la coppia si sta lasciando totalmente andare regalando anche delle foto mozzafiato ai fans. Se, tuttavia, Stefano, pur condividendo immagini e video dei loro momenti insieme appare più frenato, chi è totalmente senza freni è Belen che continua a scrivere delle bellissime dediche d’amore al marito.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dedica di lei: “se avessi dovuto disegnarti…”

Serena come non lo era da tempo, Belen Rodriguez dichiara pubblicamente tutto il suo amore al marito Stefano De Martino. “In un bacio saprai tutto quel che è stato taciuto. Te amo”, scrive in un messaggio mentre sotto una foto in cui mostra orgogliosa ai followers la bellezza dell’uomo che ha scelto come marito e padre di suo figlio, aggiunge – “Se avessi dovuto disegnarti, ti avrei disegnato proprio così…”. Per i due piccioncini, dunque, tutto procede a gonfie vele. La coppia, nelle scorse ore, è tornata in Italia per gli impegni di Belen che, nei prossimi giorni, sarà impegnata nelle registrazioni dela nuova stagione di Tu sì que vales. I due, tuttavia, torneranno sicuramente ad Ibiza per godersi le ultime settimane di vacanza prima di tornare definitivamente a Milano per continuare a vivere il sogno d’amore di cui sono protagonisti.





