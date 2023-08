Belen Rodriguez e Stefano De Martino torneranno insieme?/ “La rottura potrebbe essere una strategia…”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il recap delle recenti “turbolenze” di coppia

Le notizie di cronaca rosa non conoscono pause e vacanze, anzi; con i bollori dell’estate il vortice di rumor e retroscena sulle coppie più seguite del mondo dello spettacolo sembra quasi accelerare. In uno scenario così variegato, è indubbio che a tenere banco da diverse settimane siano le vicissitudini sentimentali tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Dopo essersi ritrovati dopo la prima rottura, la liaison tra il conduttore e la showgirl sembra essere giunta nuovamente al capolinea.

Stefano De Martino, nuova fidanzata dopo Belen?/ "Crociera da single, nessuna nuova fiamma": l'avvistamento

Dopo le indiscrezioni sulla presunta rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono iniziate a circolare voci riferite anche a ipotetiche nuove liaison e voci di tradimenti. Nello specifico, l’ex conduttrice de Le Iene è stata accostata con insistenza ad Elio Lorenzoni. Il flirt non è stato mai confermato e sussistono evidenti dubbi sulla veridicità del rumor data la mancanza di evidenze dal punto di vista concreto. A destare ulteriore scalpore sono però giunte negli ultimi giorni ulteriori indiscrezioni sul futuro di Stefano De Martino e Belen Rodriguez che sembrano segnare un’inversione di tendenza rispetto alle ultime notizie.

Francesca Fagnani ospiterà Belen a Belve?/ Il colpaccio della conduttrice dopo Stefano De Martino

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il retroscena sulla rottura “strategica” per fini mediatici

Stando a quanto riportato da Fanpage, per Stefano De Martino e Belen Rodriguez potrebbe esserci tutt’altro che aria di rottura. Nello specifico, il portale riporta quanto scritto dal settimanale Nuovo Tv che avanza l’ipotesi di un possibile ritorno a breve per la coppia, a dispetto delle voci insistenti nelle ultime settimane. A rincarare la dose ci ha poi pensato il settimanale Oggi con il parere sulla vicenda del giornalista Alberto Dandolo.

“Amici vicini a loro due dicono che il rapporto in realtà è solido”, queste le parole del giornalista tra le pagine del settimanale Oggi. A suo dire, ci sarebbero buone ragioni per desumere che la rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sia in realtà meno profonda di quanto è trapelato nel corso delle ultime settimane. “Quindi non si tratta di un addio ma forse di una strategia mediatica. Forse il tutto servirà per alzare le quotazioni sul mercato televisivo“. Non resta che attendere i tempi dei diretti interessati per scoprire se davvero per la coppia vi sia ancora un florido futuro all’orizzonte.

Belen Rodriguez in lacrime, fan preoccupati via social/ É colpa di Stefano de Martino?

© RIPRODUZIONE RISERVATA