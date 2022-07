Belen torna sui social: “Ho avuto il Covid, sono stata male”/ “È stato molto pesante”

Belen Rodriguez torna sui social e spiega il motivo per il quale si è assentata su Instagram per alcuni giorni. La showgirl, sempre molto attiva sui social, non ha pubblicato Instagram stories per alcuni giorni, facendo preoccupare tutti. Non sono mancate, infatti, le indiscrezioni e le solite voci: alcuni pensavano che fosse di nuovo in crisi con Stefano De Martino, gossip poi smentito dalla foto pubblicata proprio da lui. A spiegare la verità è stata la stessa showgirl, rientrata a Milano per registrare la nuova edizione di Tu Si Que Vales. Sui social, l’argentina ha rivelato di aver avuto il Covid.

La showgirl, su Instagram, ha spiegato di aver avuto il Covid e di essere sparita dai social proprio per questo motivo. Belen ha infatti preso il virus in modo aggressivo, come rivelato: “Sono sparita per questo motivo: ora sono sana e salva ma è stato pesante, l’ho preso in maniera brutta. Per quello sono sparita da Instagram per qualche giorno, non per le cavolate che hanno detto” ha spiegato. L’argentina, ora che è guarita, è pronta per partire con le registrazioni della nuova stagione di Tu Si Que Vales.

Belen e Stefano De Martino di nuovo felici

In questi mesi Belen Rodriguez sta vivendo un periodo molto sereno e felice. Per la terza volta nella sua vita, è tornata con Stefano De Martino, suo ex marito. Non è infatti il primo ritorno di fiamma: il primo c’era già stato due anni fa. Dopo la rottura, la showgirl si era legata ad Antonio Spinalbanese, hair stylist con il quale ha avuto la sua seconda figlia, Luna Marì. Dopo la separazione dall’ex compagno qualche mese dopo la nascita della bambina, Belen è tornata con Stefano. I due insieme sono finalmente felici, nonostante le voci di questi giorni che li volevano separati.

I gossip sono stati smentiti dallo stesso Stefano, che proprio nelle scorse ha postato nelle storie Instagram uno scatto di Belen, ritratta con alle spalle un romantico panorama. Il gesto ha particolarmente colpito i fan, visto che nonostante i due siano tornati insieme ormai da mesi, non avevano mai confermato apertamente il ritorno di fiamma. L’assenza dai social della Rodriguez è dunque dovuta al Covid, che ha colpito anche l’argentina.











