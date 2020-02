Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ “Vittime” di Pio e Amedeo (C’è posta per te)

Belén Rodriguez e Stefano De Martino sono tra gli ospiti della settima puntata di C’è posta per te, il people show campione di ascolti in onda sabato 29 febbraio 2020 in prima serata su Canale 5. Questa settimana in studio una delle coppie più amate e seguite del piccolo schermo sarà protagonista di uno scherzo organizzato da Pio e Amedeo che in passato ha già preso di mira Belen e Stefano durante una delle puntate di Emigratis seppur separatamente. In quell’occasione, infatti, il duo comico pugliese aveva raggiunto la showgirl argentina mentre era in vacanza con l’ex Andrea Iannone, mentre De Martino fu raggiunto in spiaggia. Un siparietto sicuramente divertente che Pio e Amedeo ricostruiranno anche durante la registrazione del programma di Maria De Filippi.

Belén Rodriguez e Stefano De Martino: “siamo cresciuti e non perdiamo tempo”

Belén Rodriguez e Stefano De Martino sono più innamorati che mai. Nessuna crisi tra la showgirl argentina e l’ex ballerino di Amici oggi promesso a conduttore televisivo, nonostante le malelingue continuino a intravedere allontanamenti o altro. Stefano e Belen con il piccolo Santiago hanno ricostruito il loro amore e per il futuro ci sono grandi progetti come un secondo matrimonio e un altro figlio. Insieme guardano avanti come ha dichiarato lo stesso conduttore di Rai2 al settimanale Oggi: “siamo cresciuti e non perdiamo più tempo a discutere, non abbiamo più voglia di litigare”. Anche Belen Rodriguez, parlando del ritorno di fiamma con Stefano, ha dichiarato alla stampa: “siamo felici. Cerchiamo nel bene e nel male di tenerci tante cose per noi, mentre quando eravamo più giovani lavorando in tv ci sembrava naturale e quasi doveroso raccontarci. Oggi non ci piace dirlo ad alta voce, ma siamo sereni– spiega Belen -. Sì e vogliamo stare insieme fino alla fine dei nostri giorni. Quello che dovevamo sbagliare l’abbiamo sbagliato. Ma la famiglia è importante e deve rimanere unita. Penso sia il regalo più bello che i genitori possano fare a un figlio”.

Belén Rodriguez e Stefano De Martino, sit com in arrivo?

Non solo l’amore procede a gonfie vele, ma anche la sfera professionale visto che Belen Rodriguez presto sarà in tv alla guida di Colorado, mentre Stefano De Martino dovrebbe tornare in Rai al timone di un nuovo programma. Intanto il settimanale Chi ha lanciato un’indiscrezione davvero succulente circa una possibile sit com stile “Casa Vianello” dedicata proprio alla coppia italo-argentina. Ecco cosa ha riportato il giornale di Alfonso Signorini: “La notizia di cui si vociferava già da tempo pare stia prendendo forma -si legge infatti, tra le pagine della nota fonte di gossip-. Belen e Stefano sembrerebbero pronti ad aprire le porte della loro casa. Per trasmettere al pubblico le atmosfere, che solo in famiglia si possono creare, mostrando momenti autentici di vita, mai svelati prima”. La notizia al momento non è stata confermata, ma in molti sperano si possa fare visto che sarebbe un’occasione per conoscere ancor meglio il rapporto di coppia e la ritrovata serenità tra Belen e Stefano.



