Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia hanno litigato per colpa di Elio?/ Il retroscena del compleanno

Belen Rodriguez è sicuramente abituata al chiacchiericcio a tinte rosa; i rumor di gossip relativi alla sua vita sentimentale, soprattutto nelle ultime settimane, sono decisamente tornati in auge. Complice la rottura con Stefano De Martino e la liaison ormai ufficializzata – con tanto di scatti e dediche social – con Elio Lorenzoni. Questa volta però, riavvolgendo il nastro degli ultimi giorni, i retroscena emersi non riguardano in maniera diretta le novità in campo amoroso.

Da diversi giorni si vocifera infatti di una possibile frizione nel rapporto tra Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia. Il primo campanello d’allarme, soprattutto dal punto di vista degli utenti in rete, sarebbe stato la carenza di foto insieme nei tempi recenti. Inoltre, mancano all’appello commenti di vicinanza, di dolcezza, che a detta di molti sarebbero stati fino a qualche tempo fa una costante nel loro rapporto.

Ad aggiungersi alla lista dei possibili motivi di dissapore tra Belen Rodriguez e Cecilia sono poi giunte alcune indiscrezioni relative a presunti motivi economici. Come riporta Vanity Fair, se davvero i rapporti tra le due si sono incrinati, le ragioni potrebbero essere rimandate proprio alla nuova relazione della showgirl con Elio Lorenzoni. Pare infatti che la sorella e il suo compagno, Ignazio Moser, abbiano continuato ad avere rapporti con Stefano De Martino e non abbiano dunque preso al meglio la decisione di Belen.

Una pseudo-smentita riguardo le ruggini tra Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia sembrava essere – come racconta il portale – l’invito di Elio Lorenzoni al compleanno di Ignazio Moser. Come riporta Vanity Fair, la storia in realtà – secondo alcune indiscrezioni – potrebbe essere differente. Il nuovo compagno della showgirl potrebbe non aver ricevuto l’invito al party; la sua presenza sarebbe stata in quel caso una “improvvisata” di Belen Rodriguez. Questo scenario avrebbe dunque generato il malcontento della sorella, Cecilia Rodriguez, incrinando dunque il rapporto tra le due.











