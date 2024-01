Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni: “Com’è cominciata la crisi”/ Scenate social ed ex: “A lui non è piaciuto…”

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni, com’è cominciata la crisi? Spuntano retroscena inediti

Da giorni si parla di possibile rottura tra Belen Rodriguez e il suo nuovo fidanzato Elio Lorenzoni. A farlo credere una serie di indizi trapelati dai social della showgirl. Tutto avrebbe avuto inizio dopo la vacanza in Argentina fatta da Belen con la sua famiglia ed Elio. Una volta tornati in Italia, l’imprenditore bresciano, prima presenza quasi costante sui social della showgirl, è invece scomparso, così com’è scomparso dalla mano della Rodriguez l’anello da lui regalatole.

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni, nessuna crisi in corso/ Spunta di nuovo l'anello al dito della showgirl e…

Se questi indizi hanno sollevato le prime voci di rottura, ad alimentarle è stato l’avvistamento di Elio ad una festa senza Belen, e il successivo post pubblicato su Instagram dalla conduttrice con scritto: “Voglio essere libera”. Una situazione che parrebbe dunque chiara: ma cosa sta accadendo oggi tra Belen e Elio? Si sono lasciati e cosa ha scaturito questa crisi?

Belen Rodriguez difende Chiara Ferragni: "Lasciatela in pace"/ "Tutti possiamo sbagliare e da mamma..."

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni: lite dopo gli attacchi social di lei agli ex?

A fare un po’ di chiarezza è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, attraverso le segnalazioni di una sua follower. Questo quanto pubblicato su Instagram: “La situazione Belen-Elio, a lui non è piaciuto quello che ha fatto con la situazione ex, gli attacchi e la situazione Fiordelisi. Hanno discusso per come si comporta lei sui social.” Elio, dunque, non avrebbe apprezzato gli attacchi pubblici lanciati da Belen ai suoi ex e la gestione dei social avuta dalla compagna. Da lì una lite che li avrebbe allontanati.

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni si sono lasciati?/ Foto: un dettaglio scatena il gossip sulla crisi

Deianira però fa sapere che Elio e Belen non si sono lasciati: “Comunque non è finita. Ieri lui era con lei e questa mattina lui era con Gustavo” ha spiegato una fan all’esperta di gossip. Al che la Marzano ha ironizzato, scrivendo sui social: “Belen ed Elius, lui non approvatus comportamento da pazzus est”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA