Belen Rodriguez “In Argentina vivevo vicino favelas/ “Mio padre? Quanti divieti…”

Belen: “Mio padre mi vietava di vedere programmi a contenuto mondano”

Dopo la crisi economica, racconta Belen Rodriguez, “Andiamo ad abitare in campagna, non lontano dalla favela. Avevamo Cinque cani e due conigli. La mia preferita, Rebecca, una bastardina che un giorno muore investita da una macchina. A me dicono: “Si è innamorata ed è scappata””. E lei, ci crede: “Ho creduto a Babbo Natale fino a quindici anni, quando mio cugino decide di dirmi la verità. Grande delusione, nonostante non amassi Babbo Natale. Dicevano: arriva dalla Finlandia, con le renne, e io me lo ritrovavo in Argentina smanicato, abbronzatissimo. Ho ancora le foto con i diversi Babbo Natale abbronzati nei centri commerciali. Pensavo: ma quanti sono? Qualcosa non tornava”.

La sua infanzia e adolescenza, non sono state facili. Non solo tanto lavoro, ma anche molti divieti per la showgirl argentina: “Siccome mio padre frequentava la chiesa protestante, noi figli avevamo molti divieti, tra cui: vietato vedere programmi televisivi con contenuto mondano e non religioso. Mio padre – sempre per le regole della chiesa protestante – non mi permetteva di andare a ballare, né di partecipare ai viaggi di scuola. Vietato mettere gonne corte, vietato ascoltare musica, tranne le canzoni religiose. Insomma, non potevo fare niente, a parte frequentare la chiesa e prendere parte alle iniziative religiose tipo le escursioni”.