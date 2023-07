Belen Rodriguez in crisi con Stefano De Martino?/ Il nuovo indizio che allarma il web

Belen e Stefano De Martino in crisi? Gli indizi e quella foto che sembra smentire tutto

Qual è la verità su Belen Rodriguez e Stefano De Martino? La coppia sta ancora insieme o sembra esserci nuovamente aria di crisi tra i due? L’estate 2023 si accende nel segno del gossip su una delle coppie più chiacchierate dello spettacolo, su cui ciclicamente piombano voci di addio, al momento però nient’affatto confermate. Anzi, uno degli ultimi indizi che smentiscono le tensioni tra la showgirl e il ballerino è una foto che ritrae la coppia su una macchina d’epoca Fiat 600 color turchese, segno che tra i due le cose sembrano davvero procedere a gonfie vele.

Tuttavia le voci di crisi non si fermano mai. Dopo che De Martino è stato visto all’evento in cui sono stati ufficializzati i Palinsesti Rai senza fede al dito, è scattato il campanello d’allarme nei fan della coppia. Ancor più considerando che, al suo fianco, era seduta nientemeno che Alessia Marcuzzi, che si vociferava tempo addietro avesse avuto una relazione con lui e fosse stata addirittura la causa della crisi tra il ballerino e la Rodriguez. Ora, però, un nuovo indizio mette in allarme i fan: anche Belen avrebbe rimosso la fede dal dito.

Belen rimuove la fede al dito: allarme tra i fan

Come riporta Novella2000, infatti, molti fan di Belen Rodriguez si sarebbero accorti, in un video da lei condiviso sul suo profilo Instagram, che l’anello nuziale al suo dito era scomparso. È il segno di una crisi con Stefano De Martino? Il gesto non è affatto passato inosservato e ha fatto il giro del web, avanzando l’ipotesi di una nuova frattura in corso con il marito, con il quale i tira e molla nel corso degli ultimi anni sono stati frequenti e chiacchieratissimi.

Al momento, però, la coppia non è intervenuta sulla questione né confermando né smentendo. Il gesto di rimuovere la fede dal dito non è sempre sinonimo di crisi, per questo motivo non v’è certezza che tra i due stia soffiando nuovamente vento di tempesta. La coppia, questa è l’unica certezza al momento, è nuovamente sotto i riflettori del gossip.

