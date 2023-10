Belen Rodriguez, la dedica per Luna Marì che pone fine alle polemiche/ “Sei la più bella del mondo…”

Belen Rodriguez, le accuse degli haters sulla lontananza dai figli Santiago e Luna Marì

Le vicende di gossip a tinte rosa hanno di recente abbracciato nuovamente Belen Rodriguez; la showgirl argentina è finita al centro dell’attenzione prima per la rottura con Stefano De Martino, poi per la nuova liaison con Elio Lorenzoni. Con quest’ultimo l’ex volto de Le Iene sembra aver ritrovato il sorriso, al punto da trascorrere diverso tempo insieme lontani da occhi indiscreti. Proprio questo tema è stato ultimamente oggetto di discussione sul web; alcuni utenti hanno sottolineato negativamente la sua presunta lontananza dai figli.

Secondo alcuni rumor recenti, Belen Rodriguez sarebbe stata qualche giorno lontana da Milano – dove vive con i figli Santiago e Luna Marì – per recarsi a Brescia da Elio Lorenzoni. Chiaramente la questione è stata subito analizzata sui social con pareri contrastanti; la questione si è collegata anche ai recenti “forfait” televisivi che non hanno fatto altro che alimentare ulteriormente – a torto o ragione – le polemiche sul suo conto.

Belen Rodriguez risponde alle critiche con un tenero video di Luna Marì

Come riporta Leggo, Belen Rodriguez ha scelto di intervenire sui social con un messaggio perentorio volto a spegnere definitivamente le polemiche. La showgirl argentina ha sempre ostentato un rapporto viscerale con i propri figli; era insensato dare credito ad una polemica rispetto ad un suo trascurare i figli per dare maggiore spazio alla liaison con Elio Lorenzoni. Difatti, l’ex conduttrice de Le Iene ha postato un contenuto sui social – come racconta il portale – che la ritrae in un attimo di pura tenerezza con la più piccola di famiglia: sua figlia Luna Marì.

Belen Rodriguez ha documentato la sua colazione in compagnia di sua figlia Luna Marì – nata dal rapporto con Antonino Spinalbese – ma a colpire è stata la sua toccante dedica. La showgirl ha immortalato la piccola intenta a consumare latte e cereali e non è riuscita a trattenere parole dense d’amore e tenerezza, riportate da Leggo: “Sei la più bella del mondo”. Belen Rodriguez ha così zittito la cattiveria gratuita ricevuta negli scorsi giorni. E’ importante separare le vicende sentimentali dall’amore per i figli; alimentare teorie che mettano in discussione il suo ruolo di madre è oltremodo sgradevole e meschino.











