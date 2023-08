Belen Rodriguez/ Mosse ambigue sui social contro Stefano De Martino? Lui vola a New York con…

Belen Rodriguez è stata nuovamente tradita da Stefano De Martino? Le mosse social della showgirl

Belen Rodriguez è tra gli ospiti della seconda puntata di Michelle Impossible, lo show di Michelle Hunziker tramesso in replica in prima serata su Canale 5. Intanto la showgirl è tornata single dopo la fine della storia d’amore con il marito Stefano De Martino. Dopo il gossip di un possibile flirt tra il conduttore di Stasera tutto è possibile e la collega Alessia Marcuzzi, in questi giorni Fabrizio Corona è tornato sui social per lanciare una nuova bomba. “Stefano De Martino ha già una nuova fiamma», ha scritto Corona su Telegram. «È stato beccato da alcuni miei amici in Sardegna. Lei è una ragazza nota, fa anche l’influencer. Si chiama Beatrice” – ha rivelato l’ex paparazzo dei vip. Sarà davvero così? Una cosa è certa: Belen e Stefano De Martino sono sempre più lontani e sui social non c’è più alcuna foto insieme.

Anzi la Rodriguez ha pubblicato sui social una foto in cui la si vede dipingere con una frase che potrebbe nascondere una frecciata proprio all’ex compagno e al nuovo presunto tradimento: “e io lo sapevo già… tu sorridi sempre… il sesto senso delle donne”. Poi, un serie di immagini che mostrano tutta la bellezza della showgirl argentina con un follower che commenta: “parla del tradimento”.

Da settimane si parla della fine della storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due sono sempre più lontani e silenti. Non solo, nessuno dei due ha smentito la notizia, anzi sui social si rincorrono pubblicando foto e Stories che lasciano presagire al peggio. Se Belen Rodriguez ha pubblicato una foto criptica con tanto di riferimento al possibile tradimento dell’ex marito, De Martino è apparso in un tuta giallorossa Ferrari senza fede. Al posto della fede di nozze un anello del nonno a cui era molto affezionato. L’ennesima conferma che tra i due è davvero finita? Intanto Stefano, proprio in queste ore, ha lasciato di nuovo l’Italia, questa volta per volare a New York e non da solo: con lui c’è suo figlio Santiago.

Tornando a Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi ha parlato di un nuovo flirt tra il conduttore ed ex ballerino di Amici con una influencer, mentre la Rodriguez è stata paparazzata in vacanza con l’imprenditore bergamasco Elio Lorenzoni. I due hanno trascorso qualche giorno di relax sull’isola di Albarella. Che dire: manca solo la conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, anche se c’è sempre chi sogna il lieto fine per il figlio Santiago.











