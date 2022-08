Belen Rodriguez provoca Giulia Tordini/ Frecciatina alla fidanzata di Spinalbese…

Belen Rodriguez infastidisce Giorgia Tordini, cosa è successo?

Belen Rodriguez punzecchia la nuova fiamma di Antonino Spinalbese che risponde al nome di Giulia Tordini. La modella argentina non è nuova alle provocazioni ma l’ultimo gesto ha sorpreso anche i fan. Belen ha pubblicato uno scatto di una bruschetta con salsa e pomodori. Il piatto è sostenuto dalla sua mano e come sfondo si intravede l’acqua azzurra di una piscina. Fin qui nulla di strano. Poche ore prima la compagna di Antonino Spinalbese, Giulia Tordini, ha pubblicato un identico scatto. Stessa angolazione, stesso piatto e stesso sfondo. Una coincidenza che ha fatto impallidire i followers di Belen. Secondo alcuni, la bella argentina l’avrebbe fatto per provocare l’ex fidanzato. I due non sono rimasti in ottimi rapporti ma anzi sembrerebbe che nell’ultimo periodo il dialogo tra loro si sia azzerato e sia limitato ormai ad accordi per la gestione della figlia Luna Marì.

Per questo motivo il gesto di Belen fa riflettere. Chi la conosce bene si è permesso di darle della provocatrice anche se in effetti non si comprende il motivo per il quale Belen debba dare del filo da torcere alla nuova compagna di Spinalbese visto che ha ritrovato una nuova serenità con Stefano De Martino. Dopo lo scatto incriminato, Giulia Tordini ha deciso però di replicare pubblicando un nuovo piatto nella medesima posizione con scritto: “Malloredus?”. Nella foto si vede un piatto tipico sardo con uno sfondo marino e nella stesa posizione in cui era stata scattata il giorno prima, replicando quando fatto da Belen. Pura casualità o scambio di frecciatine?

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sarebbero ai ferri corti. La showgirl è infastidita per l’ingresso dell’ex compagno della casa del Grande Fratello Vip. Spinalbese sarà uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip anche se il suo nome ancora non è stato confermato ufficialmente. Secondo quanto riferito dal portale The Pipol Gossip la bella argentina sarebbe del tutto contraria e avrebbe avanzato l’ipotesi di agire legalmente nel caso in cui Spinalbese avesse fatto rivelazioni su di lei o sulla figlia Luna Marì. Il Settimanale Chi ha però fatto chiarezza. Secondo il magazine diretto da Signorini, Belen non avrebbe espresso alcun malumore nei confronti di Spinalbese per l’ingresso nella casa: “A Belen non preoccupa il fatto che Spinalbese partecipi al Gf Vip sa che il motivo per cui il pubblico sarà curioso di vederlo è capire cosa dirà di lei e del loro legame, ma sa anche che il trattamento al Gf Vip parte dalla cronaca per arrivare al profondo di ogni concorrente”, si legge sul Settimanale Chi.

Il rapporto tra i due sarebbe però molto freddo. Belen sta vivendo la sua storia con Stefano De Martino e a proposito di questo ritorno di fiamma sul Settimanale Chi si legge: “Poi Belen ha un futuro da costruire. La showgirl, lo scorso Aprile, ha confessato a Silvia Toffanin, a Verissimo, di volere un terzo figlio. In quel momento la sua storia con De Martino era già ricominciata. Quindi non è stato un caso”.











