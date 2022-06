Dopo Belen con Stefano, Antonino Spinalbese esce allo scoperto/ Ecco Giulia Tordini

Antonino Spinalbese e Giulia Tordini non si nascondono più

Dopo Belen Rodriguez che non nasconde più il suo ritorno di fiamma con Stefano De Martino, anche Antonino Spinalbese esce allo scoperto con la presunta nuova fidanzata. Dopo i rumors degli scorsi giorni che parlavano di un flirt tra Antonino Spinalbese e Giulia Tordini, oggi arriva la conferma della relazione. La pagina Instagram Whoopsee ha pubblicato un video in cui Spinalbese e Giulia Tordini sono insieme mentre passeggiano per le strade di Milano.

Antonino Spinalbese verso il Gf vip/ La scoperta della malattia dopo la crisi con Belen Rodriguez

Sorridenti, l’uno accanto all’altro, chiacchierano e si scambiano degli sguardi e non mancano gesti d’affetto che confermerebbero un rapporto più che amichevole tra i due. Nelle immagini esclusive condivise da Whoopsee, Spinalbese e Giulia Tordini sono soli e si godono le strade estive del capoluogo lombardo.

Antonino Spinalbese al Gf vip 7, nonostante Belen Rodriguez/ "Anche se tu non vuoi.."

Antonino Spinalbese e Giulia Tordini: è amore?

Antonino Spinalbese, archiviata la storia d’amore con Belen Rodriguez, ha ritrovato il sorriso accanto a Giulia Tordini, la founder del brand di gioielli “Leda Madera” nonchè sorella di Giorgia Tordini, la socia di Gilda Ambrosio del brand Attico? Nel video di Whoopsee i due appaiono complici e affiatati. Lei, nel corso della passeggiata, gli fascia le spalle con un braccio mentre lui le bacia teneramente la guancia.

Un rapporto che, secondo le indiscrezioni, sarebbe appena iniziato. Spinalbese, dunque, oltre a dedicare il proprio tempo alla figlia Luna Marì, avrà trovato anche tempo e spazio per l’amore? In attesa di scoprire se la storia diventerà ufficiale, continuano i rumors sulla presenza dell’ex di Belen nella casa del Grande Fratello Vip 7 in partenza a settembre.

Antonino Spinalbese, flirt con Giulia Tordini?/ Indizi sulla nuova fiamma e...













© RIPRODUZIONE RISERVATA