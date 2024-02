Belen Rodriguez: “Se sono fidanzata? Sì, con mio figlio”/ La ‘smentita’ alla storia con Bruno Cerella

Belen Rodriguez e Bruno Cerella: c’è davvero del tenero?

L’amore è centrale nella vita di chiunque, ma quando si tratta di personaggi noti del mondo dello spettacolo, gli occhi del gossip sanno essere anche piuttosto insistenti e visionari. Nelle ultime ore è tornata al centro dei rumor Belen Rodriguez e non per la recente rottura con Elio Lorenzoni. Nello specifico, secondo alcune indiscrezioni la showgirl argentina avrebbe nuovamente trovato l’amore.

Belen Rodriguez sarebbe stata avvistata in compagnia del cestista Bruno Cerella; neanche a dirlo, immediatamente la cronaca rosa si è sbizzarrita ipotizzando una possibile liaison tra i due. Nel frattempo, non sono arrivate smentite ufficiali rispetto al presunto nuovo rapporto d’amore, ma l’ultimo post della showgirl sembra però spezzare i sogni di chi sperava che tra i due vi fosse del tenero.

Belen Rodriguez, altro che Bruno Cerella: il suo cuore è già impegnato

“Io fidanzata? Si, con mio figlio”, breve e concisa la didascalia di Belen Rodriguez sui social, a corredo di una foto che inquadra la sua mano stretta a quella di suo figlio. Il post condiviso su Instagram sembra dunque una sonora smentita a tutte le voci che si stanno rincorrendo in queste ore a proposito della presunta liaison con Bruno Cerella.

Dunque, è lecito credere che la realtà dei fatti sia ben diversa da quella descritta nelle ultime ore da diversi portali in rete. Le foto di Belen Rodriguez in compagnia di Bruno Carella hanno certamente fatto il giro del web; è doveroso però sottolineare come il rapporto tra i due sia in realtà piuttosto datato. I due infatti si conoscono già da diversi anni, tanto che anche nel 2018 si vociferava che tra i due potesse esserci del tenero. A questo punto, sembra molto più attendibile la tesi dell’amicizia piuttosto che di una rinnovata storia d’amore dopo la rottura con Elio Lorenzoni.

