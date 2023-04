Belen Rodriguez seconda festa per Santiago, ma Stefano De Martino è assente/ Cos’è successo?

Un bambino molto fortunato il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che ieri ha festeggiato per la seconda volta i suoi 10 anni con un’altra bella festa di compleanno, stavolta a Milano dopo quella fatta a Napoli con la sua famiglia. Stavolta il party per il piccolo Santi è stato fatto alla grande, con tutti i suoi amici e anche la zia Cecilia Rodriguez, che la scorsa volta non era presente perché negli Stati Uniti.

Ma un altro assente è stato notato dai fan più attenti, ovvero Stefano De Martino lo showman marito di Belen che non ha partecipato ai festeggiamenti. Quale sarà il motivo? La spiegazione è intuibile seguendo i social del ballerino e showman.

Stefano De Martino assente alla festa di Santiago: dov’è il conduttore e ballerino?

Ieri giornata speciale per Belen Rodriguez che ha organizzato una bellissima festa tema basket per suo figlio Santiago, che questo mese ha compiuto 10 anni. Il pomeriggio è stato documentato dall’amata zia Cecilia Rodriguez, che nelle sue stories su Instagram ha ripreso il bellissimo allestimento, con palloncini blu e arancioni e tanti palloni da basket, grande passione del piccolo De Martino. Invitati, oltre a tanti amici del festeggiato, c’erano anche Ignazio Moser, compagno di Cecilia, e i genitori di Belen Rodriguez, ma grande assente era Stefano De Martino.

Al contrario dei festeggiamenti fatti a Napoli nei giorni di Pasqua, lo showman non ha presenziato alla festa che si è tenuta ieri a Milano, probabilmente per i suoi impegni lavorativi. Infatti, Stefano De Martino è in tour con il suo spettacolo “Meglio Stasera”, iniziatolo scorso marzo e che sta girando tutta Italia. Ora, lo show è in scena proprio a Napoli, la sua città e inoltre De Martino è anche impegnato con le prove di Bar Stella, il programma che torna in onda su Rai 2 proprio domani, 25 aprile. Insomma, non ci sono crisi all’orizzonte tra i due coniugi, che sono tornati insieme ormai da tempo e sembra che portino avanti la loro storia con grande serenità stavolta.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, un’intensa storia d’amore

Da anni seguiamo la storia d’amore di Stefano De Martino e Belen Rodriguez, una relazione che ha avuto alti e bassi ma che ora sembra tornata alla serenità. Nel 2012 si sono conosciuto ad Amici di Maria De Filippi e da allora non si sono più lasciati, o meglio hanno avuto dei momenti di crisi ma poi sono tornati l’uno dall’altra. Dopo un anno, il 20 settembre 2013 si sono sposati dopo la nascita del piccolo Santiago, che oggi ha 10 anni. Una storia che ha fatto appassionare tantissimi in Italia, che hanno seguito il loro amore passionale con tanto sostegno.

Nel 2015, però, qualcosa si rompe e i due annunciano la separazione ufficiale, anche se non hanno mai deciso di divorziare. In quel periodo, Stefano De Martino mantiene un grande riserbo sulla sua vita privata, mentre Belen Rodriguez non si nasconde e rende pubblica la sua relazione con Andrea Iannone, durata fino al 2019. Infatti, dopo aver lasciato il motociclista, la showgirl torna con Stefano De Martino e i due sembrano più innamorati che mai. Ma durante il lockdown ancora una volta qualcosa va storto e i due si separano di nuovo. Belen Rodriguez si innamora di Antonino Spinalbese e dalla loro storia nasce la piccola Luna Marì. Ma la storia tra la showgirl e il noto hair stylist durerà poco e nel gennaio 2022 Stefano e Belen tornano insieme, uniti più che mai.

