Belen Rodriguez, simpatico siparietto sui social con Elio Lorenzoni/ “Vergognati per quei calzini…”

Belen Rodriguez è tornata a far parlare i social per smentire le solite voci – allusive e spesso infondate – che di recente circolavano sul suo conto. La showgirl argentina ha dovuto disertare alcune delle ultime interviste alimentando il mistero sulle sue condizioni dato che la motivazione delle assenze sembrava riconducibile a fattori di salute. Inoltre, sempre in rete qualcuno si era espresso in maniera negativa rispetto al suo rapporto con Elio Lorenzoni e con riferimento ad una presunta lontananza dai figli.

Come anticipato, Belen Rodriguez sta tornando ad essere presente come un tempo sui social anche al fine di porre fine ai rumor dell’ultimo periodo. Prima i teneri scatti con i figli, poi le immagini di complicità e spensieratezza con il nuovo compagno, Elio Lorenzoni. Tutto sembra convergere verso una quotidianità tutt’altro che difficile per la showgirl argentina che forse anche grazie all’amore ritrovato sta dando maggiore spazio ai sentimenti e alla famiglia.

Come riporta Leggo, a destare la curiosità dei fan di Belen Rodriguez sui social è stato l’ultimo post condiviso sui social e che vede complice anche Elio Lorenzoni. Un piccolo e simpatico siparietto che mette in evidenza una complicità sempre più viscerale con il nuovo compagno. La showgirl ha pubblicato un video nella sua nuova casa, precisamente in veranda, dove in maniera goliardica prendere in giro l’imprenditore su un aspetto legato all’estetica.

“Ma puoi mettere quel calzino? Vergogna…”, queste le parole pronunciate da Belen Rodriguez nel breve video pubblicato sui social – come riporta il portale – inquadrando proprio il dettaglio dell’outfit di Elio Lorenzoni. I fan hanno sorriso e allo stesso tempo appreso con piacere l’intesa dell’ex conduttrice de Le Iene e il suo nuovo compagno. Nel video è impossibile non notare la tenera sintonia tra i due, soprattutto in un momento di sana ironia di coppia.

