Belen Rodriguez/ Stefano De Martino e la foto del lato B della moglie: “paradiso”

Clima infuocato ad Ibiza dove per Belen Rodriguez e Stefano De Martino è già iniziata l’estate

In attesa di scoprire se Belen Rodriguez e Stefano De Martino diventeranno nuovamente genitori, stavolta di una bambina, i social sono pieni di foto e video della ritrovata complicità di quella che è considerata una delle coppie più belle del mondo dello spettacollo. Dopo la palpatina hot al seno, arriva così la foto del lato B di Belen che, puntualmente, scatena i commenti e l’entusiasmo dei fans della showgir argentina. Stavolta, però, a fare un regalo agli utenti del famoso social network non è Belen ma il marito. Stefano, infatti, su Instagram, ha pubblicato una foto del lato B della moglie scrivendo: “il mio paradiso”. Il conduttore napoletano, dunque, esattamente come tutti i fans, apprezza sempre di più la bellezza della madre di suo figlio che, in questi anni di separazione, non ha mai dimenticato.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: polemica per la conduzione La Notte della Taranta

Belen Rodriguez e Stefano De Martino dovrebbero tornare a lavorare insieme. Il condizionale è d’obbligo dopo che un gruppo di intellettuali del Salento si è scagliato contro la decisione della Rai di affidare alla showgirl argentina e al marito la conduzione de ‘La Notte della Taranta’ che sarà trasmessa a fine agosto su Raidue. “Ci chiediamo perché questa paziente costruzione, questo meraviglioso progetto creativo culturale, sociale e politico, debba ora infrangersi vendendo l’anima del Salento al gossip, al trash, al populismo, all’acchiappa audience e all’acchiappa chiappe?” domandano i sottoscrittori del documento Appello alla dignità il cui testo è stato riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno: “Non esprimiamo sia chiaro nessuna critica sulle scelte mercantili o artistiche di Raidue, ma la Fondazione Notte della Taranta, il suo presidente, il suo consiglio di amministrazione, il suo consiglio scientifico, perché assecondano anzi sono complici della trasformazione commerciale e sanremese del Concertone? Perché?”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA