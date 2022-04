Belen Rodriguez: terzo figlio da Stefano De Martino?/ “Voglio allargare la famiglia”

Nella lunga intervista concessa ieri da Belen Rodriguez a Silvia Toffanin, durante la sua ospitata a Verissimo, c’è stato spazio anche per parlare di gelosia. La showgirl argentina non ha nascosto di essere un po’ gelosa dei suoi compagni ed anzi ha ammesso candidamente di essersi resa protagonista proprio di recente di una scenata di gelosia. Pur non avendo fatto nomi, è plausibile che si riferisse ovviamente proprio a Stefano De Martino, con il quale sarebbe tornato il sereno.

Scherzando proprio sul suo essere molto gelosa, la Rodriguez ha ironizzato: “Le mie scenate di gelosia? Io non sono gelosa… Scherzo, stamani ho fatto un’altra scenata di gelosia. Lo ammetto è vero che è successo”. Nonostante questo però, la showgirl ha fatto anche delle dichiarazioni importanti relative al suo futuro ed alla sua famiglia. La donna non esclude infatti di allargare la famiglia, sebbene non subito. Dopo Santiago, avuto da Stefano De Martino e la piccola Luna Marì, nata dalla breve relazione con Antonino Spinalbese, Belen sarebbe pronta a diventare mamma per la terza volta.

Belen Rodriguez ed il desiderio del terzo figlio

Il desiderio di un terzo figlio da parte di Belen Rodriguez sarebbe sempre più concreto. Parlando di maternità nello studio di Verissimo, la showgirl ha ammesso come la sorella Cecilia sia una zia meravigliosa e questo la porta a credere che sarà anche una mamma splendida: “Sarà migliore di me”, ha svelato, “perché è proprio nata per fare la mamma. Perché io invece vado avanti e indietro dal lavoro. Che poi i bambini sono un lavoro”.

E sulla voglia di allargare ulteriormente la famiglia ha ammesso: “Sì. Non adesso, ma sicuramente in futuro voglio farlo. Sarà nelle mani del destino. Il terzo figlio mi piacerebbe averlo, forse perché siamo noi fratelli in tre. Però ripeto non ora, entro due anni”. A Silvia Toffanin non ha svelato con chi vorrà avere il terzo figlio, ma solo pochi giorni fa, Stefano De Martino, ospite di Mara Venier a Domenica In aveva aperto all’ipotesi di diventare padre per la seconda volta: “Sono diventato padre giovanissimo avevo 23 anni, adesso Santiago ha 9 anni. E sì ho voglia di diventare nuovamente padre”, aveva detto.

