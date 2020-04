Bella Ciao inno partigiani, festa della liberazione/ Testo e storia della canzone del 25 aprile

Pubblicità

Bella Ciao è in assoluto la canzone simbolo del 25 aprile, il giorno in cui si festeggia la Liberazione dell’Italia dalle forze del nazifascismo durante la Seconda Guerra Mondiale. Un canto popolare di autore sconosciuto che è diventato presto un inno di ribellione da parte dei partigiani nei confronti dei fascisti e dei nazisti. Con il tempo, tuttavia, il brano è stato utilizzato anche dai movimenti di protesta che sono sorti successivamente alla Seconda Guerra Mondiale ed è stato ripreso anche da film e serie tv. La diffusione di questo brano lo si deve alle forze partigiane, ma inizialmente veniva cantato solo nel Modenese, nella Brigata Maiella e in altri gruppi partigiani delle Langhe. A portare al successo il brano furono i partigiani emiliani che parteciparono alla rassegna “Canzoni Mondiali per la Gioventù e per la Pace”. Il brano fu così tradotto in tutto il mondo diventando il simbolo della libertà e della voglia di reagire ad ogni forma di sopruso.

Pubblicità

BELLA CIAO, IL TESTO DELLA CANZONE DEL 25 APRILE

Bella Ciao continua ad essere cantata ancora oggi e con il tempo è diventata anche la canzone per infondere speranza a chi non ce l’ha più. Il brano, infatti, è stato spesso intonato durante la quarantena per la pandemia da coronavirus diventando così anche un simbolo di speranza e coraggio. Proprio questa canzone è stata cantata dai tedeschi che hanno voluto dimostrare solidarietà all’Italia, il primo Paese Europeo che ha dovuto combattere in prima linea contro il coronavirus. Il brano è stato scelto anche dai pompieri della Gran Bretagna che, a loro volta, hanno voluto dimostrare la propria vicinanza all’Italia intonando la canzone del 25 aprile. Ecco il testo completo:

Una mattina mi sono svegliato

o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao

una mattina mi son svegliato

ed ho trovato l’invasor.

O partigiano portami via

o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao

o partigiano portami via

che mi sento di morir.

E se io muoio da partigiano

o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao

e se io muoio da partigiano

tu mi devi seppellir.

E seppellire la su in montagna

o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao

e seppellire la su in montagna

sotto l’ombra di un bel fior.

Tutte le genti che passeranno

o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao

e le genti che passeranno

mi diranno che bel fior.

E questo è il fiore del partigiano

Pubblicità

o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao

e questo è il fiore del partigiano

morto per la libertà.



© RIPRODUZIONE RISERVATA