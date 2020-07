Belotti lascia il Torino?/ Boatto: “Rimarrà, non è bomber da top club” (esclusiva)

Protagonista di una seconda parte di questa tormentata stagione della Serie A davvero eccezionale è senza dubbio il bomber del Torino Andrea Belotti, che non si sta davvero risparmiando per portare alla salvezza i suoi granata. A 26 anni il Gallo Belotti sembra aver trovato la definitiva maturità in questo Torino dove gioca dal 2015 e ne è diventato la vera bandiera: ma nonostante anche un contratto con la società di Cairo fino al 2022, sono sempre tante le voci di calciomercato che lo riguardano. Anche in vista della prossima sessione di contrattazione infatti sono tante le indiscrezioni che vogliono Belotti pronto a lasciare il Torino a fine stagione, magari in direzione di Inter e Roma e non solo: questo benchè sia sempre stata ferma la volontà della dirigenza di non separarsi dal suo pupillo. Vedremo quindi quale sarà il futuro di Belotti, che probabilmente sarà strettamente legato alle vicende calcistiche del Torino. Per parlarne abbiamo sentito l’operatore di mercato Giuseppe Boatto: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Belotti lascia il Torino? Credo che Cairo avrebbe fatto bene a cederlo quando la sua valutazione di mercato aveva raggiunto cifre importanti. Il Milan per esempio era arrivato a offrire 70 milioni di euro. Del resto Belotti non mi sembra per niente un attaccante eccezionale…

Il centravanti granata però dopo la ripresa del campionato sembra tornato ai livelli di un tempo… No non sono d’accordo Belotti è assolutamente un giocatore normale, di quelli che se ne trovano tanti in giro!

Inter e Roma i suoi prossimi club se il Toro lo cederà? Potrebbe essere magari per far parte della rosa di queste due squadre, non come prime scelte dei loro reparti offensivi. Belotti potrebbe essere acquistato con una contropartita tecnica da parte di Inter e Roma.

Quali altre squadre potrebbero acquistarlo? Non vedo altre squadre, come per esempio la Juventus e il Milan. Nessuna delle due dovrebbe acquistarlo.

Qualche top club europeo per Belotti? No lo escludo assolutamente, mi sembra una cosa veramente improponibile…

