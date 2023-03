Benedetta e Mattia, bacio ad Amici 22/ Cos’è successo durante il Serale, i rumors

Amici 22, bacio tra Benedetta e Mattia: cos’è successo al Serale

Alla vigilia della seconda puntata del Serale di Amici 22, emerge un gossip piuttosto interessante su due allievi di questa edizione. Da un lato Mattia Zenzola, che è approdato alla fase finale del talent a suon di esibizioni convincenti, in cui ha dato sfogo al suo innato talento. Dall’altro alto Benedetta Vari, ex allieva di questa edizione che ha solo sfiorato l’approdo al Serale, venendo eliminata assieme a Niveo nel corso dell’ultima puntata del pomeridiano. Per lei, comunque, è arrivata grazie a Maria De Filippi l’opportunità di diventare ballerina professionista del talent e rimanere dunque nella scuola.

E proprio nella seconda puntata del Serale, in onda domani in prima serata su Canale5, Mattia e Benedetta si sarebbero baciati. Una pillola di gossip trapelata dalle anticipazioni della puntata, diffuse da Super Guida Tv e Amici News. “Terza sfida: Aaron canta Vedo nero contro Mattia che balla un tango con Benedetta e vincono. Mattia e Benedetta si sono oltretutto baciati, ovviamente per esigenze di coreografia. Finita la prova Maria De Filippi ha detto a Mattia di pulirsi e ha poi commentato dicendo che ormai in studio si baciavano tutti quanti“: questa l’anticipazione.

Amici 22, verso la seconda puntata del Serale

Ci sarebbe stato dunque un bacio tra Mattia Zenzola e Benedetta Vari che, come precisano le anticipazioni, è avvenuto solo per esigenze di coreografia. Eppure quanto trapelato sembra far sognare i fan del programma, che sperano in un possibile colpo di fulmine tra i due ragazzi protagonisti di questa edizione. Intanto un’altra puntata di Amici 22 è alle porte e, in vista del secondo appuntamento Serale, prosegue l’impegno degli allievi a suon di lezioni e prove.

Nella puntata precedente abbiamo assistito all’eliminazione di Megan e NDG: chi subirà la medesima sorte nella puntata di domani?

