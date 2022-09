Benedetta Parodi/ “Dieci anni di Bake Off Italia sono un anniversario importante”

Benedetta Parodi: “Sarà una stagione speciale di Bake Off Italia”

Benedetta Parodi torna al timone di Bake Off Italia 2022 per il decimo anno consecutivo del cooking show di successo in partenza da venerdì 2 settembre 2022 in prima serata su Real Time. Per la decima edizione il programma si rifa il look: addio ai tendoni per dare il benvenuto ad una struttura moderna e nuova di zecca liberamente ispirata alle greenhouse inglesi che si fonde con il parco di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore. Come sempre ad accogliere i nuovi concorrenti di Bake Off sarà la padrona di casa con i giudici Ernst Knam e Damiano Carrara e la new entry Tommaso Foglia. Proprio la Parodi, intervistata da revenews.it, ha anticipato: “questa è una stagione speciale perché dieci anni sono un anniversario importante, ma sarà speciale anche perché abbiamo un nuovo giudice, Tommaso Foglia, con la sua esperienza e la sua simpatia. E poi sarà speciale perché c’è un bel ritorno alla tradizione, alla voglia di fare dolci semplici e casalinghi, facili da replicare”.

La conduttrice ha poi sottolineato come la pandemia abbia cambiato in tutto le nostre abitudini: “la pandemia ha sicuramente cambiato un po’ le nostre abitudini. Magari persone che prima non avrebbero mai fatto una pasta frolla si sono cimentate con le torte e magari sono dei nuovi telespettatori che non avrebbero mai pensato di vedere Bake Off Italia”.

Benedetta Parodi: “il successo di Bake Off Italia? La dolcezza”

Non solo, Benedetta Parodi si è anche sbottonata sui nuovi concorrenti della decima edizione di Bake Off Italia: “pensano di essere più esperti perché hanno visto tante edizioni prima di arrivare qua. Ma ti assicuro che, quando arrivi sotto il tendone e ti metti dietro questo bancone che non conosci e con un tempo limitato, davanti alle telecamere, è come se quello che hai visto da casa non ci fosse mai stato! È comunque tutto da riconquistare e da reimparare”. Un successo travolgente quello del cooking show che, da dieci a questa parte, conquista sempre nuovi fan e pubblico.

Qual è il segreto? Per la padrona di casa non ci sono dubbi: “è la dolcezza. A differenza di altri show di cucina, dove c’è sempre un margine di crudeltà, Bake Off è dolcezza, amicizia e i pasticceri tra loro si possono, anzi si devono aiutare. E poi piace tanto anche ai bambini”. Infine la Parodi ha parlato anche della nuova location: “abbiamo una struttura molto solida, quasi uno studio che ci permette anche di lavorare con più tranquillità. Quest’anno, per la prima volta, abbiamo l’aria condizionata e per i pasticceri che montano la panna e fanno le creme è veramente una svolta”.











