Benedetta Parodi “Fabio Caressa? C’è equità in cucina”/ “Ma condivido passione con…”

Benedetta Parodi è impegnata nella registrazione delle nuove puntate di Bake Off Italia, che a settembre vedrà la sua decima edizione. “È un programma dolce, non solo perché facciamo dolci ma perché viene premiata l’amicizia, il desiderio di fare squadra” spiega la conduttrice a Famiglia Cristiana. Tra gli argomenti affrontati, c’è il nuovo rapporto che gli italiani hanno instaurato con la cucina durante gli anni di pandemia. “Sicuramente è cresciuto l’interesse per la cucina e questo è positivo: prestare più cura a ciò che mangiamo fa bene non solo a noi stessi” spiega Benedetta. E parlando del marito, Fabio Caressa, rivela che prima della pandemia “cucinava già quando io non potevo. Spero che in ogni famiglia ci sia una maggiore equità tra marito e moglie anche in questo”.

Benedetta Parodi dà anche un consiglio per le famiglie italiane che ora sono alle prese con i rincari generalizzati, soprattutto dei generi alimentari. “Cucinare il più possibile, evitando i prodotti già pronti che costano di più e sono meno sani – è la raccomandazione della conduttrice – Bisogna solo vincere la pigrizia e non buttar via i cibi se proprio non sono andati a male”. Senza dimenticare che “Se si evita di prendere cibo già confezionato o inscatolato ma si scelgono solo la frutta e la verdura fresca che ci servono, così come la carne o il pesce, poi si mangia meglio e si producono meno rifiuti”.

Una delle nuove puntate di Bake Off Italia, come rivela Famiglia Cristiana, è girata nell’incantevole convento Monte Carmelo dei Padri carmelitani scalzi di Loano, che ha fatto anche da location per l’intervista a Benedetta Parodi. La conduttrice confessa di provare “un misto di curiosità e di invidia verso questi frati che hanno avuto il coraggio di abbandonare tutto per cercare tra queste mura la serenità”.

Parlando della vita privata al di fuori del programma, Benedetta Parodi spiega a Famiglia Cristiana di avere una forchetta tatuata sul braccio perché “è un po’ anche una bacchetta magica, perché è qualcosa che mi ha cambiato la vita – e aggiunge, con tenerezza – È una passione che non condivido con Fabio ma con le nostre figlie. Questo ce lo siamo fatti insieme”. Sull’altro braccio invece fanno capolino tre cuoricini, uno colorato e gli altri vuoti: “Matilde ha il secondo cuore scuro ed Eleonora il terzo” racconta, parlando delle sue figlie. “Io li lascio liberi su queste cose – spiega, poi aggiunge divertita – Certo, quando Matilde mi ha detto che voleva mettersi un anello al naso, le ho risposto che era meglio di no”.

