Benedetta Parodi e Fabio Caressa/ Lui: “sono 22 anni che siamo sposati”

Benedetta Parodi e Fabio Caressa sono una delle coppie protagoniste della nuova puntata del game show “D’amore e d’accordo vip” condotto da Katia Follesa su Tv8. La coppia, felicemente sposata da circa 21 anni, è pronta a mettersi in gioco: resisterò il loro amore? Che dire, Fabio e Benedetta sono due volti noti del mondo dello spettacolo: lui giornalista sportivo, lei una delle conduttrici più amate al timone di programmi cult come “Bake Off Italia”. Il loro amore è stato più volte al centro del gossip vista la loro fama e popolarità, anche se la coppia ha sempre preferito evitare le luci dello spettacolo.

Dal matrimonio sono passati ben 22 anni: è luglio 1999 quando Benedetta Parodi e Fabio Caressa si promettono amore eterno. Una promessa che la coppia ha ripetuto lo scorso anno quando si sono risposati con una nuova cerimonia, questa volta celebrata alle Maldive in compagnia dei tre figli Matilde, Diego ed Eleonora. Tutto è nato per caso negli studi di Telepiù: lui giornalista in carriera, lei stagista. A fare il primo passo però è stato proprio il giornalista come raccontato dalla sorella di Cristina Parodi.

Benedetta Parodi e Fabio Caressa, la dedica d’amore social

Benedetta Parodi e Fabio Caressa sono più innamorati che mai. Proprio quest’anno la coppia ha festeggiato 22 anni di matrimonio. Un traguardo importante che il giornalista sportivo ha voluto celebrare anche una dedica davvero romantica per la sua amata compagna. “Oggi è un giorno particolare per tanti motivi, il primo pensiero della mattina è per ‘Bene’, perché io non ci sono: sono 22 anni che siamo sposati. Io non posso che farvi un augurio, di trovare nella vostra vita un amore come quello che ho trovato io” – ha scritto Caressa sui social.

La replica della moglie Benedetta Parodi non si è fatta attendere. Anzi la simpatica conduttrice di “Bake off Italia” ha ironizzato dicendo: “un messaggio così romantico non è da lui. Non è la prima volta che capita che manchi all’anniversario, spesso è in giro per le partite”.



