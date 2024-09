BENEDETTA PARODI E FABIO CARESSA A VERISSIMO

Il sostegno reciproco è il segreto dell’amore che lega da 25 anni Benedetta Parodi e Fabio Caressa, ma fondamentale è anche la libertà che ci si lascia per avere degli spazi. La coppia ne parla a Verissimo, dopo averlo fatto in un libro scritto insieme. Tanti gli aneddoti, come il primo incontro con il telecronista sportivo che indossava una cravatta che non è affatto piaciuta alla conduttrice tv. I due, comunque, per i loro 25 anni di matrimonio hanno deciso di indossare gli stessi abiti indossati per le prime nozze.

“L’amore aiuta il matrimonio, ma va anche coltivato”, ha spiegato Caressa, il quale ha spiegato di aver avuto insegnamenti importanti dai suoi genitori, a livello di valori e senso del rispetto per rendere solida prima la coppia e poi la loro famiglia.

LA PROPOSTA DI MATRIMONIO E I MOTEL…

A tal proposito, hanno rivelato com’è avvenuta la proposta di matrimonio: erano di ritorno da un viaggio e lui le ha semplicemente chiesto: “Perché non ci sposiamo?”. Lei non ha mai risposto, quindi ci ha riprovato timidamente: a Natale è arrivato l’anello.

A Verissimo parlano anche dell’amore ai tempi del motel, dove si ritagliavano i loro momenti quando i figli erano piccoli: “Facevamo un tour dei motel. Eravamo gli unici sposati ad andare in un motel, infatti ci guardavano delusi vedendoci insieme”.

I MOMENTI DIFFICILI: L’INCIDENTE DI BENEDETTA

“L’altro giorno abbiamo litigato perché è disordinato”, ha scherzato Benedetta Parodi. Ma non sono mancati i momenti difficili, come quando la conduttrice il 29 aprile 2000 chiamò il marito per dirgli che aveva avuto un incidente e doveva operarsi. “È stato uno spavento fortissimo, ma sentire la sua voce fu di aiuto”, ha raccontato Fabio Caressa.

Dopo quell’incidente la moglie ha capito di essere forte e chi le voleva davvero bene: “È stata una svolta, sono cresciuta. Forse fino ad allora ero ancora una bambina. Avevo riportato la frattura del bacino, si era squarciata la vescica, avevo un trauma interno importante. Avevo dei dolori allucinanti, ma non potevo prendere antidolorifici”, ha raccontato la conduttrice a Verissimo.