Benedetta Parodi e Fabio Caressa/ “Siamo cresciuti insieme anche nella professione”

Benedetta Parodi e Fabio Caressa, il loro rapporto d’amore

Benedetta Parodi e Fabio Caressa ospiti di Verissimo per una intervista doppia. La coppia è felicemente innamorata e sposata da diversi anni e dal loro amore sono nati tre splendidi figli. Ma come è nato il loro amore? A rivelarlo durante una vecchia intervista televisiva rilasciata proprio dalla Parodi a Caterina Balivo è stato proprio il giornalista sportivo che è intervenuto con un videomessaggio: “lei era una stagista di Tele+ e mi disse che voleva vedere Romeo+Juliet con Leonardo Di Caprio, io non volevo andare, ma le dissi mentendo che volevo proprio vederlo. La serata finì giocando ai videogiochi, ma non ci siamo mai più lasciati”.

Proprio così, Leonardo Di Caprio e il film “Romeo+Juliet” hanno permesso alla coppia di conoscersi e poi da quel momento non si sono più lasciati. La coppia, infatti, è sposata da più di 20 anni come ha raccontato anche la conduttrice tv che ha confermato la versione del marito: “è andata così, giocavamo ai videogames! Che nerd! Siamo sposati da 20 anni, ma stiamo insieme da 22. Ci siamo risposati alle Maldive davanti ai nostri figli da poco e devo dire che è stato pazzesco ed emozionante, soprattutto scambiarci di nuovo le promesse davanti ai nostri figli. Piangevano di noi”.

Benedetta Parodi e Fabio Caressa: il matrimonio e i figli

Da più di 20 anni Benedetta Parodi e Fabio Caressa sono sposati ed innamorati. Tre i figli nati dal loro amore: Matilde, Diego ed Eleonora. La coppia è una delle più solide e longeve dello spettacolo italiano e non hanno mai nascosto di avere tantissime passioni in comune. Proprio la conduttrice parlando del marito ha detto: “Fabio è generoso e simpatico, non posso che usare complimenti per lui: il suo enorme difetto è il suo terribile disordine. Lui mi rimprovera che gli rompo troppo le scatole su questo aspetto, ma sfido chiunque: dovessimo andare a Forum vincerei la causa”.

Infine parlando proprio del successo del loro matrimonio ha precisato: “il segreto della nostra coppia è che parliamo la stessa lingua, proveniamo dallo stesso mondo, siamo cresciuti insieme anche nella professione. Io parlo al pubblico femminile, lui a quello maschile. Una volta si facevano i matrimoni politici combinati. Se oggi si facessero quelli televisivi il nostro sarebbe perfetto”.



