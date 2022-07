Benevento, calendario Serie B 2022 e prima giornata/ Sanniti per la promozione!

BENEVENTO CALENDARIO SERIE B 2022 E PRIMA GIORNATA

Stiamo per scoprire il calendario di Serie B 2022-2023 anche per il Benevento. La squadra sannita è una delle principali candidate alla promozione: non aveva mai conosciuto la Serie A fino al 2017, poi nelle ultime cinque stagioni ha ottenuto due promozioni nella massima serie ma è sempre tornato in cadetteria dopo un solo campionato. Adesso chiaramente l’obiettivo è quello di invertire la rotta: significa dunque ottenere un’altra promozione e poi provare a rimanere in Serie A. Per farlo il Benevento si è affidato a Fabio Caserta: allenatore confermato, che l’anno scorso ha centrato i playoff anche se non ha completato l’opera. Infatti il Benevento è stato in corsa per la promozione diretta fino a poche giornate dal termine della stagione regolare.

Ha però perso punti sanguinosi lungo la strada, e ha raggiunto la post season soltanto con il settimo posto in classifica. Nonostante tutto ha vinto ad Ascoli superando il primo turno, ma poi il posizionamento è stato fatale perché con il Pisa è arrivato un doppio 1-0 (una vittoria a testa) e il regolamento ha eliminato la squadra sannita. Adesso dunque il Benevento aspetta di scoprire quale sarà il calendario di Serie B 2022-2023 e soprattutto la sua prima giornata, che sarà a metà agosto; nel frattempo noi possiamo fare una rapida valutazione sulle sfide che attendono la squadra giallorossa.

LA PRIMA GIORNATA DEL BENEVENTO E IL PERCORSO DEL CALENDARIO DI SERIE B

In attesa del calendario del Benevento per la Serie B 2022-2023, possiamo dire che l’anno scorso i sanniti avevano giocato la prima giornata contro la neopromossa Alessandria, vincendo con un pirotecnico 4-3: quest’anno con uno scenario simile la potenziali avversaria all’esordio sarebbe una tra Sudtirol, Modena, Bari e Palermo, di fatto già una bella sfida visto che tutte e quattro (forse gli altoatesini un po’ meno) hanno grandi ambizioni anche per quella che è la loro storia, recente o meno. Di sicuro il Benevento dovrà poi confrontarsi con alcune corazzate che sono favorite per la promozione.

Cagliari e Genoa che sono scese dalla Serie A, ma va citato anche il Parma che l’anno scorso non ha raggiunto nemmeno i playoff ma ora riparte con grande entusiasmo. Attenzione anche alla sfida contro il Venezia, poi le insidie non mancheranno; andrà visto, nel calendario di Serie B 2022-2023 del Benevento, quando arriverà la partita contro il Pisa con la quale i sanniti cercheranno di prendersi un po’ di riscatto. Per quanto riguarda i derby, non ce ne saranno a livello regionale ma sicuramente interessanti saranno quelli del Sud: da questo punto di vista occhio alle già citate Bari e Palermo come anche alle calabresi Cosenza e Reggina…











