Bennacer via dal Milan?/ Miele: “Per lui il Psg o anche Premier League!” (esclusiva)

Bennacer potrebbe veramente lasciare il Milan: sono queste le ultime voci di calciomercato che girano attorno al giocatore algerino, arrivato a vestire la maglia rossonera solo l’estate scorsa. Il mediano, che pure si è confermato come uno dei migliori in campo in questa stagione così difficile per il club di via Aldo Rossi, potrebbe dunque dover a breve fare le valigie: per il suo cartellino non sono stati pochi i club che si sono già fatti, dal Psg fino al Manchester City, e il club del Diavolo potrebbe pure approfittarne per fare cassa. Ma pure il destino di Bennacer rimane a dir poco fumoso, come pure quello dello stesso spogliatoio rossonero, con il probabile arrivo di Rangnick e la rivoluzione che il manager tedesco porterà con sè. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito l’operatore di mercato Mario Miele: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Bennacer andrà via dal Milan? Credo che la sua cessione sia possibile anche per aiutare le casse del Milan a evitare anche altre cessioni importanti come quella di Romagnoli e Donnarumma.

Qualche squadra italiana nel suo futuro? No non penso che questo possa avvenire, non vedo un suo trasferimento in qualche altra squadra italiana.

Paris Saint Germain nel suo futuro? Potrebbe essere del resto dal Paris Saint Germain andranno via cinque – sei giocatori almeno la prossima stagione. Il club francese dovrà prendere qualcuno!

Ci potrebbe essere qualche altro top club europeo? Per esempio i club della Premier League, dove Bennacer potrebbe andare a giocare.

Non pensa possa andare per esempio a giocare nella Bundesliga, magari al Bayern Monaco? Il Bayern Monaco non è mai disposto a spendere cifre molto alte per comprare dei giocatori, non credo che possa prendere Bennacer.

Come lo giudica tecnicamente? E’ molto forte anche considerando l’età e molto valido dal punto di vista tecnico. Ha già vinto la Coppa d’Africa e ha ottimi margini di miglioramento. Un giocatore quindi molto interessante.

(Franco Vittadini)



