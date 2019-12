Bentancur, infortunio in Lazio-Juventus/ Problema al ginocchio: si teme lungo stop

Piove sul bagnato in casa Juventus, visto che, oltre alla dolorosa sconfitta contro la Lazio per tre reti a uno, la prima capitolazione della stagione, i bianconeri devono registrare anche l’infortunio del centrocampista Rodrigo Bentancur. Il talento della nazionale uruguagia potrebbe stare fermo a lungo, e ciò non rappresenta senza dubbio una buona notizia per Maurizio Sarri, tenendo conto delle buone prestazioni fino ad oggi mostrate dal calciatore sudamericano. L’infortunio è giunto nel primo tempo della partita di ieri dello stadio Olimpico, a seguito di un contrasto di gioco con Correa. Un fallo che ha costretto lo stesso a chiedere la sostituzione al 40esimo, lasciando spazio ad Emre Can. Dalle prime indiscrezioni emerse, Bentancur avrebbe subito un infortunio al ginocchio, e non è da escludere un interessamento del collaterale. Ciò significherebbe un lungo stop per il bianconero, e arrivederci al 2020.

BENTANCUR, INFORTUNIO IN LAZIO-JUVENTUS: CONTINUANO GLI STOP IN CASA BIANCONERA

Il giocatore verrà sottoposto quest’oggi a tutti gli approfondimenti del caso, da cui si saprà appunto la diagnosi e l’eventuale tempo che dovrà stare fermo ai box. Sembra comunque scontata, a questo punto, la sua assenza per la partita di Champions League in programma mercoledì sera, la trasferta di Leverkusen contro i padroni di casa del Bayer. «Perderlo per un lungo periodo sarebbe un problema», le parole del tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, al triplice fischio finale, sottolineando l’importanza del ragazzo nello scacchiere dei campioni d’Italia. Del resto, dopo che è uscito lui, è un po’ come se si fosse spenta la luce in casa juventina, e la squadra ha subito gli attacchi laziali, soccombendo poi con il risultato finale di tre reti a uno. Tra l’altro l’eventuale stop di Bentancur andrebbe ad unirsi ad altri infortuni importanti, a cominciare da quello di Khedira, passando per un Rabiot e un Ramsey non ancora al 100%.

