CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Dybala, il PSG stringe il cerchio (Ultime notizie)

Il calciomercato della Juventus è ancora in fase di stallo per quanto riguarda quelle cessioni eccellenti che potrebbero far gestire in maniera più snella una rosa alla quale Sarri ha già anticipato di dover fare tagli eccellenti. Si è parlato per tutta l’estate di Gonzalo Higuain, ma non è escluso che alla fine sia Paulo Dybala a fare le valigie. Questo perché l’argentino continua ad essere posto sotto la luce dei riflettori del Paris Saint Germain, col DS Leonardo che vorrebbe regalare un colpo ad effetto al club transalpino, che per la prima volta da quando la proprietà araba ha preso il comando non ha investito su nessun big assoluto. Il PSG sembra abbastanza sicuro di potersi liberare di Neymar, anche se ormai sono rimasti 10 giorni scarsi prima della chiusura del mercato. E Leonardo secondo i bene informati si starebbe mettendo al corrente su tutto ciò che c’è da sapere su diritti d’immagine e clausole accessorie che hanno frenato le squadre inglesi che non hanno avuto il tempo per mettere le mani sulla Joya. Tempo che il PSG ora vuole sfruttare al meglio per chiudere una doppia clamorosa operazione: fuori Neymar, dentro Dybala.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, OCCHI SU RAKITIC

Ci sono però anche altre operazioni in cantiere che potrebbero ravvivare il calciomercato della Juventus da qui allo stop alle trattative. Paratici a Barcellona sta lavorando su più fronti, ha tenuto molto sotto osservazione il giovane Miranda, ma c’è anche un altro calciatore, il croato Rakitic, che piace molto alla dirigenza juventina e per il quale i bianconeri sembrano avere l’asso nella manica per sbloccare la trattativa. Si tratta di Emre Can, da molti giorni ormai segnalato in uscita da radiomercato. Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo torinese Tuttosport, il Barcellona potrebbe prendere in considerazione uno scambio tra il tedesco di origine turca e il croato, soprattutto se l’operazione legata a Juan Miranda dovesse portare anche cash nelle casse blaugrana. Un quadro complesso ma fattibile considerando la voglia di Maurizio Sarri di operare una vera rivoluzione a centrocampo, che potrebbe lasciare anche al palo Matuidi se il francese non accetterà un trasferimento nei prossimi giorni: il tempo stringe per tutti e qualcuno rischia di trasformarsi velocemente da pilastro in esubero.

