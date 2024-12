Benvenuti in casa Esposito, diretto da Gianluca Ansanelli

Venerdì 6 dicembre, andrà in onda, in prima serata su Rai 2, alle ore 21:20, la commedia italiana del 2021 dal titolo Benvenuti in casa Esposito.

Il film è diretto dal regista Gianluca Ansanelli, sceneggiatore di alcuni progetti di grande successo, tra cui la serie tv Distretto di polizia, Rex e il lungometraggio Si accettano miracoli di Alessandro Siani.

Il protagonista è interpretato dall’attore e comico napoletano Giovanni Esposito, che aveva già lavorato con il regista in Troppo napoletano (2016).

Al suo fianco l’attrice Antonia Truppo, vincitrice del David di Donatello nel 2016 per la sua interpretazione in Lo chiamavano Jeeg Robot, e l’attore Francesco Di Leva, noto per il personaggio di Amodio Tricarico nella serie tv Rai Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso.

Nel cast anche: Nunzia Schiano, Salvatore Misticone, Gennaro Silvestro, Gianni Ferreri e Peppe Lanzetta.

La trama del film Benvenuti in casa Esposito: il figlio buono di un boss della camorra

Benvenuti in casa Esposito racconta le vicende del figlio di uno tra i più importanti esponenti della camorra nel Rione Sanità di Napoli, Tonino Esposito.

Quest’ultimo è un uomo un po’ goffo e particolarmente imbranato, molto lontano da quella che è l’immagine di un crudele camorrista, che rifiuta qualunque forma di violenza e che si potrebbe definire a tutti gli effetti una brava persona.

Un giorno, però, la sua vita cambia quando suo padre viene a mancare e lui si ritrova come unico erede di tutti gli affari di famiglia. Tonino cerca di imitare il suo defunto padre, ma fare il boss non è proprio un “mestiere” adatto a lui e ben presto si deve arrendere davanti all’evidenza.

Il protagonista non riesce ad incutere timore alle persone a cui richiede il pizzo né riesce ad ottenere il rispetto degli altri malavitosi, dimostrandosi a tutti gli effetti un criminale piuttosto mediocre.

La situazione diventa ancora più complicata quando scopre che sua figlia si è innamorata del figlio del magistrato che ha giurato di mettere dietro le sbarre il boss del Rione, ovvero proprio lui.

Questa notizia scuote Tonino che decide finalmente di dimostrare il suo valore e la sua forza sia alla sua famiglia sia a tutti gli abitanti del Rione…riuscirà il protagonista a realizzare i suoi propositi?