Beppe Ercole, Angelo Costabile, Hubert Wayaffe: ex Corinne Clery/ “Ora basta uomini!”

BEPPE ERCOLE, ANGELO COSTABILE E HUBERT WAYAFFE: GLI EX DI CORINNE CLERY

Chi sono gli ex di Corinne Cléry? Questa sera l’attrice parigina sarà protagonista questa sera del nuovo appuntamento (su Rai 2) con “Nudi per la vita”, il docu-reality condotto da Mara Maionchi che si propone di sensibilizzare sul tema della prevenzione ai tumori attraverso la preparazione di due pièce teatrali, declinate al maschile e al femminle. E Corinne Marie Piccolo, questo il nome di battesimo dell’artista francese, è proprio uno dei 12 VIP di questo cast che ha deciso di rimettersi in gioco: ma cosa sappiamo della 72enne Corinne e soprattutto della sua intensa e movimentata vita sentimentale? Scopriamo di seguito chi sono stati tutti i suoi ex e tutto ciò che sappiamo di loro oggi.

Classe 1950, Corinne Cléry (prima ancora di diventare celebre per il suo ruolo in “Histoire d’O”) è convolata a nozze giovanissima già all’età di 17 anni: infatti il primo uomo che sposò fu Hubert Wayaffe con cui ebbe tra l’altro anche Alexandre. La cosa curiosa è che, divenuta mamma molto presto, l’attrice originaria di Parigi non ha poi mai più avuto bambini, con Alexandre che di fatto è rimasti primogenito nonché unico figlio: se nei primi anni la vita amorosa della diretta interessata non ha avuto grandi scossoni, di recente invece la Cléry ha fatto parlare di sé perché nel 2004, terminata oramai da tempo la relazione col conduttore radiofonico di Europe 1 negli Anni Sessanta e Settanta, ecco arrivare Luca Valerio.

CORINNE CLERY, “BASTA UOMINI! SONO SPOSATA DALL’ETA’ DI 17 ANNI E…”

A differenza di Wayaffe, scomparso di recente nel 2019 e la cui relazione con Corinne Cléry (durata appena tre anni) fece scandalo perché molto più grande di lei, meno dolorosa fu la relazione con Luca Valerio: il loro matrimonio, terminato anzitempo come il primo, tuttavia durò sette anni mentre più chiacchierata ma intensa è stata la relazione con Beppe Ercole. Portato all’altare quello che era l’ex marito di Serena Grandi, l’attrice ha dovuto dirgli addio per la scomparsa prematura del noto arredatore romano, avvenuta nel 2010 e solamente sei anni dopo il loro matrimonio. Infine, ecco entrare nella sua vita Angelo Costabile: questa volta niente fiori d’arancio nonostante i continui rumors e una inversione di ruoli con l’attrice a diventare quella più grande della coppia (28 anni il gap tra di loro) poi l’addio nel 2021.

“Basta uomini adesso” tuonò allora Corinne Cléry che, pur non serbando rancore verso Angelo, aveva motivato così la sua scelta di troncare la sua relazione con quello che molti definivano malignamente il suo ‘toy boy’: “Non voglio avere più uomini, adesso voglio solo vivere per me: voglio vivere da donna spensierata…” aveva detto, motivando questa nuova scelta sentimentale col fatto di essere sposata praticamente sin dall’età di 17 anni e mezzo e di essere diventata mamma molto giovane. Ad ogni modo nessuna responsabilità in tutto ciò per Costabile che, anzi, come ricorda l’attrice, è stato molto importante dopo la morte di Beppe Ercole e “successe tutto dieci mesi dopo… Alla fine siamo stati assieme otto anni e non ce lo saremmo mai aspettati, né io né lui”.











