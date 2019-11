Bergamo, impiegata trovata morta in ufficio/ Ferite sospette: si tratta di omicidio?

Un’impiegata è stata trovata morta nelle scorse in provincia di Bergamo, e le forze dell’ordine non escludono alcuna pista, anche quella dell’omicidio. La vicenda è raccontata dai principali quotidiani nazionali, a cominciare da Il Secolo XIX, che svela di come il corpo senza vita della donna sia stato rinvenuto nel paesino di Zandobbio, comune della bergamasca (Lombardia), di circa 3000 abitanti. A fare il macabro ritrovamento sarebbero stato i colleghi della vittima, visto che la donna è morta sul posto di lavoro, nell’ufficio tecnico del Comune dove era dipendente con mansioni da impiegata. Come riportato dal quotidiano ligure, si tratta di Bruna Calegari, signora di 59 anni, che i colleghi hanno ritrovato riversa a terra attorno alle ore 14:00 di ieri pomeriggio, giovedì 31 ottobre. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire con precisione quanto accaduto, e al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella dell’omicidio, anche se le stesse non sembrano per ora sbilanciarsi più di tanto in attesa di ulteriori indizi.

IMPIEGATA TROVATA MORTA IN UFFICIO A BERGAMO: INDAGINI IN CORSO

Una volta che sono stati chiamati i soccorsi, questi si sono recati pressoché immediatamente sul luogo segnalato, e il personale medico del 118, dopo aver analizzato il cadavere della donna, ha rinvenuto delle ferite al petto e al collo, molto probabilmente compatibili con un corpo contundente, forse una forbice. Interrogati anche i colleghi della donna, che hanno spiegato di non aver sentito alcun rumore sospetto ma semplicemente un tonfo, quello molto probabilmente provocato dalla caduta del corpo. Inoltre, vicino al cadavere è stata ritrovata una scaletta con alcune gocce di sangue. La procura ha disposto che venga eseguita l’autopsia, da cui si capirà con esattezza la causa di morte, un indizio non da poco. In base ad alcune indiscrezioni pare che in mattinata la signora Calegari avesse avuto una discussione con un altro dipendente, ma non vi sono particolari sospetti nei confronti di quest’ultimo. Gli inquirenti stanno sentendo varie persone fra cui anche il sindaco di Zandobbio, Mariangela Antonioli.

