Torna la paura in Germania per un nuovo attacco contro i passanti: diverse persone sono state ferite in un assalto a Berlino, nel quartiere Charlottenburg. Stando a quanto riportato dai media tedeschi, che citano il portavoce della polizia, due di loro sono state ricoverate in ospedale. Un uomo avrebbe attaccato le persone in strada armato di un coltello. I soccorsi sono stati allertati poco prima delle 12. Il presunto aggressore è stato fermato e ora si trova in arresto. Stando alle informazioni raccolte da B.Z., l’uomo avrebbe accoltellato selvaggiamente diversi passanti davanti a un supermercato.

Sarebbero stati proprio alcuni passanti a fermarlo: il giornale tedesco, infatti, riporta che diverse persone siano saltate addosso all’aggressore per bloccarlo. Al momento non ci sono indicazioni riguardo la matrice di questo attacco, quindi non ci sono elementi che possano far presupporre uno sfondo terroristico. Neanche la polizia ha fornito dettagli in merito all’accaduto per ora, anche perché l’indagine è nelle fasi iniziali.

INDAGINI IN CORSO SULL’ATTACCO CON COLTELLO A BERLINO

Non sono state diffuse neppure informazioni sulle persone attaccate e sull’aggressore, ma si parla di diversi testimoni interrogati. Il giornale tedesco B.Z. riferisce del coinvolgimento della sicurezza di Stato nelle indagini. “Poco prima delle 12, i servizi di emergenza sono stati chiamati in Sömmeringstr. a Charlottenburg perché un uomo avrebbe ferito diverse persone, presumibilmente con un coltello. Due dei feriti sono stati ricoverati in ospedale. L’autore è stato arrestato e preso in custodia per ulteriori azioni. I nostri colleghi stanno ancora interrogando i testimoni presenti sulla scena, motivo per cui il traffico è ancora limitato“, recita il comunicato diffuso sui social dalla polizia locale.

Da giorni circolano in Germania timori di disordini per la notte di Capodanno, motivo per il quale è stata incrementata in maniera massiccia la presenza della polizia, in particolare nelle grandi città. Secondo i soli vigili del fuoco di Berlino, saranno in servizio più di 1.544 soccorritori e il previsto “stato di emergenza per la notte di Capodanno” scatterà alle 19.