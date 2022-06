Berlusconi incontra Fedez e la Ferragni: “Più famoso di voi ci sono solo io”/ Video: poi si congratula per…

Silvio Berlusconi e l’incontro con Chiara Ferragni e Fedez

Incontro inaspettato e a sorpresa in un locale di Milano tra Silvio Berlusconi e la coppia più famosa d’Italia ovvero Chiara Ferragni e Fedez. Come fa sapere il portale 361Magazine, l’incontro è avvenuto presso il Sophia Loren Restaurant di Milano dove Berlusconi stava cenando con altre persone. L’arrivo di Chiara Ferragni e Fedez ha portato Berlusconi a salutare la coppia e a rivolgerle dei complimenti senza rinunciare all’ironia.

Con il sorriso, infatti, l’ex Premier si è rivolto ai Ferragnez lasciandosi andare ad una battura: “Più famoso di voi ci sono solo io”, ha detto Berlusconi provocando i sorrisi dei commensali e della stessa coppia che, a sua volta, ha timidamente sorriso.

Berlusconi e i complimenti a Chiara Ferragni e Fedez

Dopo aver salutato Chiara Ferragni e Fedez a cui aveva fatto anche una telefonata per congratularsi per l’Ambrogino d’Oro, Berlusconi ha approfittato dell’occasione per rivolgere nuovamente i propri complimenti alla coppia per le varie attività che portano avanti e con cui provano ad aiutare le persone in difficoltà e i giovani.

“E’ incredibile quello che avete fatto” – ha detto Berlusconi come riporta 361Magazine – “Grandi grandi grandi! Siete dappertutto, ma veramente siamo ammaliati da quello che fate. È una cosa che è quasi incredibile come siate riusciti ad intervenire sulla Repubblica Italiana nella maniera in cui avete fatto. Quindi tanti auguri e continuate così”. La coppia ha ringraziato Berlusconi per i complimenti non nascondendo un velo di timidezza per le belle parole dell’ex Premier.













