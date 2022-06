Chiara Ferragni, hot su Instagram/ Stoccata agli haters e pioggia di like, Fedez “POV: io che inciampo”

Chiara Ferragni infiamma Instagram con uno scatto hot: il commento di Fedez

Gli affezionatissimi fan di Chiara Ferragni sono ormai abituati ai numerosi post da lei condivisi sul proprio profilo Instagram. Ogni nuovo scatto alimenta la curiosità, la fantasia e l’interesse dei suoi followers che quotidianamente la tempestano di like e commenti a valanga. Come poche ore fa, quando la nota imprenditrice digitale ha condiviso un carosello di scatti in cui si mostra in tutta la sua bellezza. D’argento vestita, il suo look è un vedo-non vedo che ha spiazzato tutti quanti, e anche la didascalia scritta a corredo è inequivocabile: “POV: io che mi guardo le spalle dagli haters“.

L’acronimo POV, molto in voga tra i giovani sui social, sta per “point of view”, ossia “punto di vista”. E, oltre a tenersi in guardia dai feroci commenti degli haters che ogni giorno invadono il suo profilo, coglie anche l’occasione per mostrare il suo fisico e la sua eleganza. Lo scatto non ha lasciato indifferente nessuno, nemmeno Fedez, che ha commentato ironicamente il suo post: “POV: io che inciampo sulle scale“.

Chiara Ferragni alimenta la fantasia dei fan: i recenti scatti social

Chiara Ferragni d’altronde non è nuova a simili scatti, soprattutto in quest’ultimo periodo. Solo pochi giorni fa, infatti, l’influencer ha condiviso una fotografia decisamente hot, in cui si è mostrata completamente nuda, in piedi in una vasca da bagno e ricoperta soltanto dalla schiuma. Piccoli rimedi per combattere il grande caldo di questo afoso inizio estate e, soprattutto, per infiammare Instagram e scatenare i commenti dei fan.

Sul fronte professionale, invece, l’imprenditrice sta vivendo un periodo florido e decisamente positivo. Non solo il lavoro nel digitale, ma anche la clamorosa chiamata di Amadeus, che l’ha scelta come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023, nella prima e nell’ultima serata dell’edizione del prossimo anno. Una proposta allettante e subito accettata da Chiara Ferragni, pronta dunque a calcare il prestigioso palco dell’Ariston al fianco del conduttore e direttore artistico, che ricoprirà tale ruolo per il quarto anno consecutivo.

