Berlusconi: “Lega e fascisti non vincono senza Forza Italia”/ “Magistrati mi temono”

«Lega e estrema destra? Li abbiamo legittimati noi, li abbiamo costituzionalizzati noi», questo uno dei passaggi decisivi del lungo intervento di Silvio Berlusconi nel corso di un convegno dei seniores di Forza Italia. Il Cavaliere, indagato per l’attentato fallito a Maurizio Costanzo, ha parlato del Governo M5s-Lega, del futuro del Paese ma anche della situazione in casa Centrodestra: «Senza di noi, non ci sarebbe una coalizione di centrodestra, ma di destra-destra estrema, incapace di vincere e governare», ribadendo di essere «distante dagli alleati, noi non siamo populisti». Passando al Conte-bis, Berlusconi ha parlato di «un governo delle quattro sinistre: alle prime tre – M5s, Pd e LeU – si è aggiunta quella di Matteo Renzi, questo esecutivo è figlio della sua volontà». E l’ex premier non nasconde la sua preoccupazione: «Dicevano che avrebbero tagliato le tasse, ma da quando sono arrivati abbiamo sentito parlare solo di tasse: sulle merendine, sulle bibite gasata e sul contante».

BERLUSCONI: “MAGISTRATI HANNO ANCORA PAURA DI ME”

Soffermandosi sul Movimento 5 Stelle, Berlusconi è tornato sulle polemiche legate allo sciopero per il clima: «Il M5s è il partito dello sciopero, ma non sappiamo nemmeno se i loro figli ci vanno a scuola: quelli del Pd, invece, mandano i figli all’Università delle Frattocchie». Il leader azzurro ha poi parlato della magistratura: «Me ne hanno fatte di tutti colori in questi anni, avete visto l’altro giorno? (l’inchiesta sulle stragi degli anni ’90, ndr) Hanno ancora paura di me». E ancora su Matteo Renzi: «Noi lo conosciamo: è uno di sinistra da sempre e ora ha commesso una grande colpa di essere stato lui a spingere il Pd verso un accordo con il Movimento 5 Stelle». Il senatore di Rignano è sì una «persona gradevole», ma «è per sua volontà» se oggi esiste il Governo giallorosso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA