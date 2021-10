Berlusconi “Salvini e Meloni federatori? Troppo caratterizzati”/ “No voto anticipato”

«Il ‘centro’ non è affatto equidistanza, comporta invece una scelta di campo, è alternativo alla sinistra ed è anche chiaramente distinto dalla destra. Un centro che deve essere l’elemento trainante di un centro-destra di governo»: così ha spiegato Silvio Berlusconi intervenendo da remoto al Convegno organizzato a Saint Vincent dal quotidiano “La Discussione”.

SCENARIO/ L'ultima (doppia) carta di Berlusconi: il Quirinale e un “Papa straniero”

Al termine della settimana che ha prepotentemente ricollocato il leader di Forza Italia nell’ennesima discesa in campo al centro dell’agone politico (vertice in persona con Salvini e Meloni, trame sul Quirinale, vertice PPE e prima assoluzione per uno dei processi Ruby Ter), l’ex Premier ribadisce la necessità di recuperare quel “centro” che possa ospitare la piena federazione tra le anime cattoliche, liberali e sovraniste. Nell’intervista odierna al “Corriere della Sera” tutti questi temi Berlusconi li aveva già affrontati, sottolineando la sua vicinanza ai leader di Lega e FdI ma caratterizzandone anche la loro impossibilità a divenire veri federatosi di una unica coalizione: «Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno entrambi grandi capacità e un profilo fortemente caratterizzato», ma proprio per questo un ottimo federatore dovrebbe puntare ad una coalizione ben più estesa, «l’Italia ha bisogno di un centrodestra liberale, cristiano, europeista, garantista. Sta a noi costruirlo e rafforzarlo, perché la politica italiana ha bisogno di questo. Poi, Salvini fa legittimamente la sua parte — che è diversa dalla nostra — e la fa bene, con efficacia».

OPEN ARMS, SALVINI A PROCESSO/ Udienza rinviata al 17 dicembre

BERLUSCONI ESCLUDE VOTO ANTICIPATO: “SAREBBE IRRESPONSABILE”

Berlusconi allontana le accuse di “neo-fascismo” al partito di Giorgia Meloni e anzi rilancia, «Giorgia Meloni non ha bisogno di garanti. Se Fratelli d’Italia non fosse un grande partito democratico non saremmo alleati con loro. Io ho detto un’altra cosa: l’Europa sa, e me lo hanno confermato in questi giorni a Bruxelles, di poter contare su di noi per un’Italia pienamente inserita nei valori e nelle regole su cui si fonda l’Unione Europea». Delle insidie e dinamiche avverse interne a Forza Italia si limita ad un veloce commento dove traspare una certa insofferenza per la situazione che si è andata a creare con le parole di critica arrivate dai Ministri Gelmini, Carfagna e Brunetta: «Si tratta di incomprensioni personali, che vanno ricomposte, non di conflitti sulla linea politica che, lo ripeto, è condivisa da tutti e non ha alternative. Sinceramente — lo dico con stima e affetto per amici che collaborano con me da molti anni — preferirei non leggere sui giornali notizie di polemiche che non ci rappresentano e che non credo interessino gli italiani. Abbiamo ben altre questioni da affrontare, stiamo uscendo faticosamente dalla più grave crisi del dopoguerra e le ricadute sono dietro l’angolo». Infine, sempre nel colloquio conio “CorSera” l’ex Presidente del Consiglio reputa ancora troppo presto e ingeneroso (nei confronti di Mattarella e Draghi) parlare di Quirinale, allontanando comunque ogni ipotesi di voto anticipato: «Questo governo sta portando l’Italia fuori dall’emergenza sanitaria ed economica, sarebbe davvero irresponsabile pensare di interromperlo prima del tempo per bloccare il Paese in una campagna elettorale».

LEGGI ANCHE:

Giuliano Urbani/ "Berlusconi, farsi trainare da Meloni-Salvini sarebbe un suicidio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA