Bernardeschi al Napoli?/ Calciomercato, l’operazione può essere slegata da Milik

Della possibile e anzi probabile cessione di Federico Bernardeschi abbiamo parlato in più di un’occasione: il trequartista della Juventus nelle scorse settimane è stato accostato a parecchi club che sarebbero interessati alle sue prestazioni, tra cui ovviamente anche il Napoli. Una suggestione di calciomercato che nasce anche da parte bianconera, anzi forse è stata ideata nelle stanze della Continassa: potrebbe essere un’ideale pedina di scambio per arrivare ad Arkadiusz Milik, perché l’attaccante polacco resta sempre nei pensieri dei campioni d’Italia ed è sempre più lontano dai partenopei, dunque per abbassare il prezzo del cartellino – non volendo aspettare la scadenza del contratto nel 2021 – l’inserimento di Bernardeschi nell’affare potrebbe essere ideale. Diciamo allora che la Juventus è divisa tra questa soluzione e quella di venderlo al miglior offerente per racimolare un tesoretto che poi possa investire come meglio gli aggradi.

FEDERICO BERNARDESCHI AL NAPOLI?

Questa seconda ipotesi però è meno percorribile: Bernardeschi è costato 40 milioni di euro ai bianconeri, venderlo a quelle cifre sarà quasi impossibile quest’anno ma anche in generale. Infatti, non è certo recente l’indiscrezione secondo la quale la Juventus volesse spedire il calciatore al Milan e riceverne in cambio Lucas Paquetà; alla fine non se ne è fatto nulla, ma comunque questo aiuta a spiegare come il toscano oggi sia considerato molto più una contropartita. Almeno sul calciomercato italiano: all’estero le cose potrebbero cambiare, mentre in Serie A anche l’affare che potrebbe aprirsi con la Roma contempla questa soluzione, in questo caso però il calciatore voluto da Maurizio Sarri sarebbe Nicolò Zaniolo e da quell’orecchio, verosimilmente, la società giallorossa non ci sente affatto. Il che allora aumenta le opportunità del Napoli.

Nel corso degli anni alla Juventus, Bernardeschi è stato provato in svariate posizioni: nella Fiorentina faceva l’esterno a tutta fascia e aveva perso qualcosa del suo potenziale qualitativo, in bianconero il suo ruolo è stato prevalentemente quello di laterale in un tridente offensivo ma a volte è partito alle spalle di due attaccanti, fino all’intuizione di Massimiliano Allegri che l’ha provato da mezzala. Per un certo tempo il carrarino ha dato la sensazione di potersi reinventare interno d’assalto, ma poi gli spazi si sono chiusi; più che altro il carattere non certo da leader gli ha impedito di fare il salto. A Napoli, Bernardeschi andrebbe idealmente a sostituire José Callejon: caratteristiche assolutamente diverse dallo spagnolo, ma piazzato a destra potrebbe avere il suo perché ed è un tipo di giocatore che potrebbe piacere a Gennaro Gattuso. Si vedrà allora, perché la Juventus cercherà comunque di venderlo nel corso della prossima sessione di calciomercato e i partenopei sono pronti ad approfittarne, eventualmente anche in un’operazione slegata dalla cessione di Milik.



