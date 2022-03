Bernardeschi non rinnova con la Juventus?/ Futuro in bilico: Roma alla finestra

Bernardeschi: possibile addio alla Juventus

Sono giorni caldi in casa Juventus per quanto riguarda il rinnovi di contratto. Dopo l’addio di Paulo Dybala, che lascerà i bianconeri a parametro zero, potrebbe verificarsi lo stesso epilogo per Federico Bernardeschi. Sul centrocampista c’erano grandi aspettative dopo l’acquisto dalla Fiorentina nel 2017 per 40 milioni di euro, e dopo un buona stagione all’inizio dell’esperienza in bianconero, successivamente il suo rendimento è vertiginosamente calato, finendo spesso in panchina.

L’approdo di Maurizio Sarri alla guida della Juventus nella stagione 19-20 sembrava poterlo finalmente consacrare, ma anche in questo caso, Bernardeschi ha deluso le aspettative. Nel successivo campionato con Andrea Pirlo in panchina, l’esterno non ha mai trovato la via della rete, diventando spesso oggetto di critiche. L’apporto che l’ex Fiorentina ha dato quest’anno alla Juventus di Massimiliano Allegri è stato sicuramente più importante, ma un gol e sei assist potrebbero non bastare per il rinnovo contrattuale.

Rinnovo Bernardeschi lontano: la Roma osserva

La stagione non troppo esaltante di Federico Bernardeschi con la Juventus, sono costati all’esterno anche la Nazionale azzurra. Roberto Mancini l’ha infatti escluso dalla lista dei convocati per i playoff Mondiali 2022, in cui l’Italia affronterà la Macedonia del Nord, e in caso di successo la vincente tra Portogallo e Turchia. Tornando al discorso rinnovo con la Juventus, il problema alla base riguarderebbe le cifre del contratto.

Il calciatore avrebbe manifestato la sua intenzione di restare in bianconero, con Bernardeschi che vorrebbe un prolungamento di 4 anni con l’attuale ingaggio, 4.2 milioni di euro. La società juventina avrebbe invece proposto un rinnovo sulla base di un triennale a cifre più basse, circa 3 milioni. L’offerta al ribasso non convincerebbe il calciatore, e dunque le strade potrebbero direzioni diverse, con il calciatore che sarebbe libero di accasarsi altrove dal prossimo 30 giugno. In caso di addio, potrebbe farsi avanti la Roma, che aveva già messo nel mirino il centrocampista nella finestra di calciomercato estiva. Bernardeschi potrebbe arricchire la rosa a disposizione di José Mourinho, che lo apprezzerebbe per la sua duttilità tattica.

