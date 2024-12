Bernardo Cherubini nella casa del Grande Fratello 2024 è interessato ad Amanda Lecciso. Il fratello di Jovanotti nelle ultime settimane ha confessato di essere interessato ad un rapporto di amicizia con Amanda, ma le sue attenzioni non hanno avuto un riscontro positivo. Anzi Amanda, negli ultimi giorni, è apparsa molto distaccata e poco propensa a stringere un rapporto di amicizia con lui al punto che Bernardo l’ha cercata nella casa per un confronto.

“Non riesco a diventare amico tuo” – ha detto Bernardo in un faccia a faccia con Amanda che è apparsa stranita dalle sue parole. La sorella di Loredana, infatti, ha giustamente sottolineato che parlare di amicizia è una cosa molto grande essendo lui entrato da due settimane, ma Bernardo ha replicato “sono tutti amici tuoi, e io no. Perché?”.

Bernardo Cherubini: faccia a faccia con Amanda Lecciso al Grande Fratello 2024

Bernardo Cherubini vorrebbe diventare amico di Amanda Lecciso, ma sin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello 2024 ha percepito un freno da parte della sorella di Loredana. Come mai? In realtà Amanda durante il faccia a faccia con Bernardo ha chiarito di non aver alcun freno, ma semplicemente che i rapporti nascono nel tempo così come è successo con gli altri ragazzi. La Lecciso, infatti, è entrata nella casa da circa 3 mesi e sono diversi i rapporti che ha stretto all’interno della casa. Una verità che non ha convinto Bernardo che ha replicato: “No, anche con quelli freschi appena arrivati. Perché con me no?”.

Ma non finisce qui, visto che il fratello di Jovanotti ha confessato ad Amanda: “Io ci tengo ad essere amico tuo” con la Lecciso che non ha chiuso la possibilità di un rapporto di amicizia. “A me piaci proprio come persona” ha detto Amanda confermando di essere predisposta ad un rapporto di amicizia. Che la donna sia frenata dal fatto che Bernardo ha in realtà precedentemente ammesso di apprezzarla anche come donna oltre che come persona?