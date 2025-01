Bernardo Cherubini coinvolto in una nuova polemica al Grande Fratello. Dopo l’atteggiamento a dir poco fuori luogo avuto con Amanda Lecciso, il fratello di Jovanotti si è lasciato sfuggire un’altra controversa dichiarazione. Mentre si trovava in giardino a chiacchierare con i suoi coinquilini, Bernardo ha affermato di non essersi mai fatto un vaccino durante la pandemia da Covid-19. Non solo, l’inquilino ha usato termini molto forti, affermando che i vaccini gli fanno addirittura “ca*are”.

“I vaccini mi fanno ca*are. Non li ho mai fatti i vaccini del Covid”, ha detto Bernardo mentre discuteva con i suoi compagni d’avventura. In quel momento, è subito intervenuta la regia, che ha fatto immediatamente scattare la censura inquadrando un’altra scena della Casa. Dunque, non è stato possibile capire come sia continuata la conversazione, né cosa volesse intendere esattamente Bernardo. Sebbene l’inizio del discorso resti poco chiaro, quelle poche frasi hanno comunque scatenato una bufera sui social, con molti utenti che si sono scagliati ferocemente contro di lui.

Questa dichiarazione di Bernardo Cherubini arriva poco dopo un altro episodio che lo ha messo al centro delle polemiche, avvenuto nella notte del 19 gennaio. Cos’è successo? Durante la festa a tema romano, Bernardo stava ballando con Amanda Lecciso quando, ad un certo punto, si è avvicinato in modo poco rispettoso, appoggiandosi dietro di lei in maniera inopportuna. Questo atteggiamento ha messo Amanda a disagio, spingendola ad abbandonare la festa per rifugiarsi da sola in giardino, visibilmente turbata. Il video della scena è diventato rapidamente virale, scatenando una bufera sul web. Molti utenti hanno espresso indignazione e hanno chiesto che vengano presi provvedimenti nei confronti dell’inquilino.

Secondo tanti utenti, questo comportamento è addirittura più grave rispetto a quanto accaduto tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi durante il loro scontro, che le ha portate ad uscire dal Grande Fratello. Inoltre, da settimane, Bernardo si è mostrato particolarmente insistente nei confronti di Amanda, nonostante lei abbia chiarito più volte di non provare alcun interesse per lui. Ora, con l’aggiunta della controversa frase sui vaccini, le critiche nei suoi confronti sono cresciute ancora di più. A questo punto, chissà se Alfonso Signorini deciderà di prendere finalmente provvedimenti contro di lui.