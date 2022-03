Biagio D’Anelli/ “Miriana? Se avessi fatto ciò che ha fatto lei ora sarei alla gogna”

Biagio D’Anelli è stato nuovamente ospite stamane del programma di Canale 5, Mattino 5, per fare chiarezza sulla sua relazione ormai finita con Miriana Trevisan. La premessa dell’ex vippone è stata: “Sono un po’ nel frullatore, questa è la mia ultima volta che parlo di Miriana pubblicamente, la chiudo qua per una questione di rispetto. Pubblicamente argomento chiuso sia sul web chiuso, ci tengo a precisare questa cosa. Miriana severa dalla Toffanin? Si si ho visto l’intervista. Ha detto delle cose pesanti ma la cosa bella è che non le ha dette a me le ho saputo tramite intervista, l’ho saputo in maniera postdatata”. In studio Patrizia Groppelli non ci sta: “Passa al pubblico che tutti e due vi siete messi d’accordo e avete preso in giro tutti, io vi voglio bene però ragazzi… le hai prese come un tamburo”.

Soleil Sorge vs Miriana Trevisan/ “La più insopportabile, ci eravamo avvicinate ma…"

Di nuovo Biagio D’Anelli: “Io l’ho scoperto dopo, che devo fare. A parti invertite se avessi fatto io sta cosa sarei stato al patibolo…”. Emanuela Tittocchia, in collegamento con Mattino5, ha aggiunto: “Lui è un bravissimo affabulatore bugiardo e ora sta passando di vittima”. Di nuovo Biagio D’Anelli: “Non abbiamo preso in giro nessuno, tutto ciò che è avvenuto è stato agli occhi di tutti, ma sapere tramite intervista di essere stato lasciato senza dirmelo…a parti invertite io veramente andavo alla gogna…”.

Biagio D'Anelli si vendica di Miriana Trevisan/ Video: tutti chiedono numero, lui…

BIAGIO D’ANELLI: “SERATA IN DISCOTECA? NON VEDO NULLA DI MALE”

L’ex concorrente del Gf Vip ha cercato anche di fare chiarezza sul famoso video in discoteca: “Non vedo nulla di male, era un video in diretta, il video è stato messo online, stavo lavorando, sono passate anche altre ragazze. Io ho fatto anche una dedica a Miriana durante la serata, vengo attaccato sul web ma non abbiamo la dedica… c’era una canzone di Gigi D’Agostino e io guardo in camera, lo dico urlando, Your love is on my mind, è stato visto comunque sul web ma facciamo vedere la bionda… lei non mi ha lasciato dalla Toffanin mi ha lasciato già nel container”.

Biagio D'Anelli già dimentica Miriana Trevisan? "C'è bacio sul collo"/ “In discoteca circondato da ragazze”

Poi ha aggiunto: “Ma se io amo realmente una persona vado contro anche mia madre, parliamoci chiaro. Possono anche dirle che io sono la persona più cattiva al mondo, ma almeno affrontiamolo”. In collegamento c’è anche Manuela Ferrara, altra ex di Biagio D’Anelli, che ha svelato: “Me ne ha fatte di cotte e di crude, tradimenti… Biagio mi ha tradita davanti. Mi ha fatto un tradimento, un’imboscata, ha baciato una ragazza davanti a me, ma quasi dieci anni fa. Ma io sono qua in veste di sostenitrice di Biagio”. Poi è intervenuta di nuovo Emanuela Tittocchia: “Mi ha tradita, è stato anche con Flavia Vento e la ex di Morgan”. Biagio D’Anelli viene accusato di aver cambiato atteggiamento nei confronti di Miriana Trevisan: “Ma a voi non è mai capitato che una persona vi sta antipatica e dopo che ci parlate cambiate idea? O sono l’unico?”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA