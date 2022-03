Biagio D’Anelli si vendica di Miriana Trevisan/ Video: tutti chiedono numero, lui…

Biagio D’Anelli si “vendica” di Miriana Trevisan prima della finale del Grande Fratello Vip. L’ex concorrente ha preso in giro la showgirl con un siparietto che è stato pubblicato su Instagram dal profilo di ‘Chi’, il magazine diretto da Alfonso Signorini. Per riuscirci si è avvalso dell’aiuto di alcuni ex coinquilini. Il primo a comparire è Alex Belli, che gli si avvicina per chiedergli il numero di telefono. “Non c’ho il pin, chiedi al mio agente”, dice facendo il verso a Miriana Trevisan. L’attore gli replica: “Ho capito, ma mica mi devi dare il cellulare”.

La stessa domanda gli fanno Aldo Montano e Giacomo Urtis. Entrambi gli rispondono: “Va bene, lo lascio al tuo manager”. A seguire stessa storia con Samy Youssef, che scoppia a ridere, poi Tommaso Eletti e Amedeo Goria. Nella Casa però non è previsto alcun confronto tra i due, per i quali la relazione può dirsi ormai definitivamente naufragata.

Perché Biagio D’Anelli si è vendicato di Miriana Trevisan

Chi si è perso le puntate precedenti della liason sappia che Miriana Trevisan avrebbe evitato di sentire e vedere Biagio D’Anelli dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip. Lo ha raccontato lo stesso Biagio ai microfoni di Pomeriggio 5. Ha spiegato, infatti, di essersi avvicinato a lei per salutarla, chiedendole il numero di telefono, ma lei gli avrebbe detto di avere un problema col pin, di non ricordarlo.

Quindi, gli avrebbe chiesto di lasciare il suo numero al suo agente, così poi avrebbe avuto modo di richiamarlo. Una richiesta che lo ha stranito, visto che si aspettava un atteggiamento diverso dalla showgirl dopo l’uscita dalla Casa. Le cose poi sono inesorabilmente peggiorate, al punto tale che Miriana Trevisan a Verissimo ha annunciato definitivamente la fine della loro storia, suscitando la dura reazione di Biagio D’Anelli.

