Biagio Di Maro chiude con Daniela a Uomini e donne/ Lite in studio: “Mi infanghi…”

La puntata di Uomini e Donne del novembre è stata ricca di discussioni. Dopo la lite tra Tina Cipollari e Gemma Galgani e la parentesi amorevole tra Ida Platano e Diego Tavani, al centro dello studio si accomodano Biagio Di Maro e Daniela. La frequentazione tra il cavaliere e la dama era cominciata nel migliore dei modi. Daniela, nonostante le precedenti storie di Biagio, tutte finite, decide di dare una possibilità al cavaliere mostrando molto entusiasmo.

Guido Soldati presto papà/ Glenda, la moglie dell'ex Uomini e Donne è incinta

Purtroppo, però, tra i due non è scattato e la storia è finita con una durissima discussione in studio. “Lei mi ha detto che l’ho baciata tanto per baciarla. Parla e racconta tutto quello che è successo perchè se non lo dici tu lo dico io“, afferma duramente Biagio. “Quale resto? Non insinuare niente perchè non c’è altro”, replica seccata Daniela.

Diego Tavani e Ida Platano/ Uomini e donne: sorpresa di lui, lei lo chiama Marcello

Biagio Di Maro e Daniela, lite a Uomini e donne

“Mi ha messo sempre sotto esame. Ci ha provato, ma sempre con ironia ed io con la stessa ironia l’ho rifiutato”, svela ancora Daniela. “Non ho gridato allo scandalo se hai provato a baciarmi. Ho voluto guardare oltre in te ed è per questo che ho continuato a frequentarti“, dice ancora la dama. “Fuori mi ha dimostrato di essere una persona e qui un’altra”, dice ancora la dama.

“Non iniziare a dire che fuori sono in un modo e dentro in un altro” – ribatte stizzito Biagio che punta il dito contro la dama. “Non infangare me”, sbotta ancora la dama che ribadisce di averlo voluto conoscere nonostante le sue percedenti frequentazioni finite.

Gemma Galgani e Tina Cipollari, lite a Uomini e Donne / "Cialtrona, fai la vedova..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA