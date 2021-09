Bianca Guaccero, ritorno di fiamma con Nicola Ventola?/ Lei: “Siamo grandi amici”

Bianca Guaccero e Nicola Ventola si conoscono da tantissimi anni. L’attrice e conduttrice di Detto Fatto e l’ex calciatore hanno anche avuto una storia molti anni fa al termine della quale sono riusciti a restare amici. Tra loro, oggi, c’è un rapporto di stima, rispetto e soprattutto affetto vero e sincero. Nel corso dell’estate, hanno avuto modo di vedersi trascorrendo anche qualche serata insieme come hanno mostrato sui social scherzando anche sui rumors che li vorrebbero nuovamente innamorati. Nessun ritorno di fiamma tra Bianca Guaccero e Nicola Ventola che sono molto amici come ha spiegato la conduttrice in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo.

«Ventola? Ogni anno spunta fuori questo gossip e ormai viene da ridere sia a me sia a lui! La verità è che siamo grandi amici e ci vogliamo bene. Niente di più», ha spiegato Bianca mettendo definitivamente fine a tutti i rumors.

Bianca Guaccero single

Il grande amore di Bianca Guaccero si chiama Alice, la figlia nata dal suo matrimonio, oggi finito, con il regista Dario Acocella, durato dal 2013 al 2017. Dopo aver messo un punto al matrimonio, Bianca Guaccero si è concentrata su se stessa e la sua bambina. L’attrice e conduttrice pugliese si divide così tra il ruolo di mamma e quello di donna in carriera. Oltre ad essere tornata a condurre Detto fatto, ha girato anche la fiction “Fino all’ultimo battito” in cui recita accanto a Marco Bocci e Violante Placido, in onda dal 23 settembre su Raiuno.

Professionalmente, dunque, per la Guaccero è un momento magico. Sempre bellissima, sorridente e soprattutto sempre più brava, Bianca non chiude il suo cuore. I prossimi mesi le regaleranno nuovamente l’amore? I fans glielo augurano.

