Bianca Guaccero toglie coppe del reggiseno in diretta/ Video Detto Fatto “Sono così!”

Esordio hot per Bianca Guaccero a Detto Fatto. L’intento era diverso per la conduttrice, che in apertura di puntata si è tolta le coppette del reggiseno per lanciare l’hashtag #cosìcomesei. «Sapete che vi dico? Lo faccio io per prima! E io sono così, non me ne importa niente. Prendere o lasciare». La scena è stata riproposta poi sull’account Instagram del programma, dove però il massaggio lanciato da Bianca Guaccero è passato in secondo piano. «Capisco l’emozione della prima puntata ma non ce bisogno di urlare come una forsennata», le scrive un utente tra i commenti. «Per favore simpatica Guaccero meno mercato rionale … perché urli??», scrive un altro. Il volume alto della sua voce caratterizza la maggior parte dei commenti. «Bianca sei bravissima ma il tono della voce troppo alto.. devo abbassare il volume della TV.. 1ora di trasmissione è troppo poco per le tante cose da trattate, poi tutto troppo veloce.. regolate per favore il tutto! Perché è una bella trasmissione».

BIANCA GUACCERO TOGLIE COPPE DEL REGGISENO IN DIRETTA

Di recente comunque Bianca Guaccero ha ammesso di aver avuto delle difficoltà nella stagione passata di Detto Fatto. «Non è stata una passeggiata. Detto Fatto non è una passeggiata: ti risucchia ed è stato anche molto tosto fisicamente e psicologicamente. Una diretta quotidiana è impegnativa: devi sempre trovare nuove chiavi e stimoli per non venire mai a noia a chi ti guarda, anche l’improvvisazione è importante». Ne ha parlato a Blogo, spiegando che il lavoro di attrice l’ha aiutata in questo senso. Sul palco infatti ha appreso delle nozioni che le hanno permesso di gestire le situazioni più difficili in tv, soprattutto in diretta. Ma la recitazione non resta nel passato per la conduttrice. «Alla recitazione devo tutta la mia vita, fa parte della mia anima. Ho iniziato a recitare a 17 anni, ora ne ho 38: significa che ho passato vent’anni a fare quello. È stata una scuola di vita», ha assicurato Bianca Guaccero.

Visualizza questo post su Instagram Mostrati come @biancaguacceroreal #cosicomesei 🤗 #dettofattorai Un post condiviso da Detto Fatto (@dettofattorai) in data: 16 Set 2019 alle ore 6:31 PDT





